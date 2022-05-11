帶團溯溪1人被沖走罹難 他被告過失致死遭訴今辯論終結

郭姓男子具溯溪指導員資格，承辦某行銷公司的員工溯溪活動，卻因遇上雨勢導致水位暴漲，一名洪姓男子被沖走罹難。

新北地檢署依業務過失致死罪起訴郭男，認為郭男疏忽掌握當天氣象局提醒的大雨預報、特報，僅憑前一天氣象預報與多年經驗就決定繼續進行活動，導致慘案發生；郭男則喊冤稱行業內都是以前一天氣象預報與當天早上的氣候做判斷，認為他沒有涉及過失，盼獲無罪判決。

檢警調查，郭男2018年7月底承辦台北市某行銷公司的員工溯溪活動，郭男委託胞弟、吳姓友人一同擔任帶隊指導員，帶著12人前往宜蘭礁溪鄉得子口溪進行溯溪。

中午時下了一場雨，接著得子口溪因大雨出現溪水混濁、水位漲高等溪水暴漲前兆，溯溪民眾都發現了，但不知是溪水暴漲前兆，郭男卻未停止溯溪活動，導致幾分鐘後山洪暴發，強大溪水沖走5、6人，其中洪男不幸罹難，洪母向3人提告，檢方依業務過失致死罪起訴。

案件今天開審理庭，洪男喊冤，表示他有提供安全裝備、講解，並指稱溯溪活動當地無法接收訊號，行業內就是以前一天的氣象預報與當天上午的天氣做判斷，前一天的氣象僅寫道「午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率」，但當天中午下雨後天氣轉晴，他判斷可以繼續進行溯溪，因未帶手機，即使帶了當地也沒有訊號，無法接受氣象局訊息，屬於無法注意之事。

洪男稱，豪大雨是突然來襲，在短時間內發生，他就算再有經驗，「天有不測風雲」也無法猜測到，盼合議庭判無罪，他「已極盡全力注意」。

檢方認為，氣象局沒有義務提醒洪男該撤離，卻犧牲休假時間，在前一天、案發當天中午、前45分鐘都曾傳訊提醒民眾嚴防豪大雨，就是要讓像郭男一樣正在進行戶外活動的民眾知道這些重要資訊，但洪男卻無法即時掌握，僅憑前一天氣象預報與所謂多年經驗判斷，不顧氣象局提醒，以此態度卸責，結果就是未保護好參與溯溪活動的民眾。

檢方並指出，如果洪男要前往的地點是無法接受氣象局最新天氣預報，那就不應該將這12人帶往，有涉及過失，盼合議庭依法量刑。