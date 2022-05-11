快訊

洪峰將至 北市宣布高國中小畢旅等校外教學暫緩至5月29日

涉立委貪污案 北院裁定廖國棟繼續限制出境8個月

中央社 / 台北11日電

國民黨立委廖國棟涉立委貪污案，遭檢方聲押獲准，台北地院去年1月裁定1000萬元交保，並限制出境，去年8月間裁定延長限境8月。北院日前裁定，廖國棟自5月15日繼續限境8月。

前太流公司董事長李恆隆涉嫌透過中間人行賄立委，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。其中，廖國棟涉嫌收賄新台幣790萬元，台北地檢署偵查期間聲押禁見獲准。

北檢於民國109年9月間依貪污治罪條例等罪起訴廖國棟等人。案件移審台北地方法院，合議庭依憲法增修條文函詢立法院許可後，裁定廖國棟羈押禁見3個月，同年12月間裁定繼續羈押禁見2個月。

北院於去年1月15日裁定廖國棟以1000萬元具保後停止羈押，並應限制住居、每週一向轄區派出所報到及自去年1月15日起限制出境、出海8個月；合議庭去年8月31日裁定自去年9月15日延長限制出境、出海期間8個月。

北院指出，由於廖國棟限制出境、出海的期限將屆滿，發函詢問當事人意見，不過，廖國棟及辯護人並未回覆意見，北院認為廖國棟仍有限制出境、出海的必要，裁定廖國棟自5月15日起延長限制出境、出海，期間8個月。

廖國棟 貪污

延伸閱讀

廖國棟SOGO案涉貪三度限境 裁定5連霸立委可能逃亡

影／氣候變遷修法 原民立委批罔顧原民權益

傳言參選台東縣長 廖國棟臉書聲明無競選想法

影／確診後康復 國民黨立委廖國棟談隔離經驗

相關新聞

不爽兒子在學校被欺負 他動手教訓鄰居小孩下場慘了

紀姓男子認為兒子在學校被鄰居小孩欺負，在樓梯間見對方獨自上學，動手抓、拉扯鄰居小孩衣領，造成頸部、胸部擦挫傷，刑事部分判...

女子偷記同事信用卡資料 狂刷卡叫外送、訂Netflix追劇挨告

新竹廖姓女子去年盜用同事信用卡資料，竟上網消費狂叫外送、搭UBER，還訂閱NETFLIX追劇，一口氣消費18筆，受害同事...

46刀砍死媽媽！桃園男辯稱「我被鬼上身」 法院安排做精神鑑定

桃園一名曾姓男子去年12月因要不到錢，竟持菜刀猛砍母親46刀致死，今天在桃園地院準備庭上坦承行凶，但辯稱自己「被鬼上身」...

女子照顧龍鳳胎疲累竟虐死2歲女 高院判決理由出爐

廖姓女子因未滿二歲的女兒不吃飯、愛吃零食，涉拿吹風機燙傷她頭、打到四肢瘀青、骨折，甚至命她深夜罰站到凌晨，最後傷重送醫不...

帶團溯溪1人被沖走罹難 他被告過失致死遭訴今辯論終結

郭姓男子具溯溪指導員資格，承辦某行銷公司的員工溯溪活動，卻因遇上雨勢導致水位暴漲，一名洪姓男子被沖走罹難。

貴婦網紅鬧婚變 公婆討2600萬房產判決結果出爐

貴婦網紅袁曼軒（Sherry）2017年和澳洲礦業大王之子Pierre結婚，育有一對龍鳳胎，事後卻自爆婚變消息；她被公婆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。