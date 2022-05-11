涉立委貪污案 北院裁定廖國棟繼續限制出境8個月

國民黨立委廖國棟涉立委貪污案，遭檢方聲押獲准，台北地院去年1月裁定1000萬元交保，並限制出境，去年8月間裁定延長限境8月。北院日前裁定，廖國棟自5月15日繼續限境8月。

前太流公司董事長李恆隆涉嫌透過中間人行賄立委，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。其中，廖國棟涉嫌收賄新台幣790萬元，台北地檢署偵查期間聲押禁見獲准。

北檢於民國109年9月間依貪污治罪條例等罪起訴廖國棟等人。案件移審台北地方法院，合議庭依憲法增修條文函詢立法院許可後，裁定廖國棟羈押禁見3個月，同年12月間裁定繼續羈押禁見2個月。

北院於去年1月15日裁定廖國棟以1000萬元具保後停止羈押，並應限制住居、每週一向轄區派出所報到及自去年1月15日起限制出境、出海8個月；合議庭去年8月31日裁定自去年9月15日延長限制出境、出海期間8個月。

北院指出，由於廖國棟限制出境、出海的期限將屆滿，發函詢問當事人意見，不過，廖國棟及辯護人並未回覆意見，北院認為廖國棟仍有限制出境、出海的必要，裁定廖國棟自5月15日起延長限制出境、出海，期間8個月。