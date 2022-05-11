不爽兒子在學校被欺負 他動手教訓鄰居小孩下場慘了

紀姓男子認為兒子在學校被鄰居小孩欺負，在樓梯間見對方獨自上學，動手抓、拉扯鄰居小孩衣領，造成頸部、胸部擦挫傷，刑事部分判他拘役59日，不得易科罰金，案件上訴審理中；民事部分，台北地方法院判他應賠償10萬元，可上訴。

鄰居小孩及家屬提告主張，紀懷疑兒子在學校被欺負，2020年3月17日上午7時許，見穿著學校制服的小孩單獨上學，突然動手抓住衣領、前後拉扯，造成頸部和前胸部抓傷、擦挫傷，小孩告知母親後，報警處理。

家屬指出，小孩被抓後害怕不敢獨自出門上學，晚上也不敢一個人睡，也不敢關燈，要求紀賠償50萬元精神慰撫金。

紀否認動手，供稱刑事案件已上訴二審審理中，且一審刑事庭曾安排調解，對方要求他搬離社區，他現在也已經遷走了，不會再造成鄰居小孩害怕。