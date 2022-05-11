女子偷記同事信用卡資料 狂刷卡叫外送、訂Netflix追劇挨告

新竹廖姓女子去年盜用同事信用卡資料，竟上網消費狂叫外送、搭UBER，還訂閱NETFLIX追劇，一口氣消費18筆，受害同事經客服來電才知遭盜刷後報警。新竹地院審理，認為廖女漠視他人財產權，依偽造準私文書罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決指出，廖姓女子在新竹某知名速食店上班，去年年初在員工休息室打開余姓同事的皮夾，偷偷記下其多張信用卡卡號、授權碼與有效日期等資料，接著未經同事同意，竟意圖為自己不法之所有，利用自己的手機在多個網路商店平台瘋狂「刷同事的卡」消費，侵害同事信用卡消費正確性。

依據相關網路刷卡資訊，廖姓女子從去年1月30日至3月8日間多次上網消費購買餐點，有時利用Foodpanda或是Uber Eats叫外送，金額從75元到400元不等，有時也刷卡搭UBER、訂閱NETFLIX，一個多月來大大小小共刷了18筆，消費累計4144元。

法官審理認為，廖姓女子正值青壯，竟貪圖不正利益，以行使偽造準私文書方式，詐得財產上不法利益及實體財物，不僅漠視他人財產權，也影響金融交易秩序，所為實屬不該。

但法官念在廖姓女子犯後坦承犯行，審理時也當庭賠償余姓告訴人4500元，兼衡其犯罪動機、目的、素行、暨其自述大學畢業之教育程度，從事甜點店門市服務業，家庭經濟狀況普通等情狀，量處有期徒刑3月，可易科罰金。