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女子照顧龍鳳胎疲累竟虐死2歲女 高院判決理由出爐

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
廖姓女子因不到2歲的女兒不吃飯、愛吃零食，竟凌虐女兒致死，台灣高等法院今依對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判廖女11年6月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
廖姓女子因不到2歲的女兒不吃飯、愛吃零食，竟凌虐女兒致死，台灣高等法院今依對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判廖女11年6月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

廖姓女子因未滿二歲的女兒不吃飯、愛吃零食，涉拿吹風機燙傷她頭、打到四肢瘀青、骨折，甚至命她深夜罰站到凌晨，最後傷重送醫不治。她開庭時還強調，一切都是「為了孩子好」，高院認為不能合理化照顧子女的壓力，今改判11年6月徒刑。

桃園地方法院批評廖女冷漠無情、無悔意，依家暴傷害致死判她12年6月徒刑。高院今撤銷改判的理由是，女童8月18日已出現對玩具、玩伴沒有興趣的消沉異狀，且體力減弱、步伐不穩，還無端哭鬧，應該是身體已經不適，不排除是先前腦傷惡化致肢體癱軟、失去意識，沒有證據佐證廖女在19日又打女兒。

檢警調查，廖女（33歲）和宋姓丈夫（38歲）婚後生下一對龍鳳胎，她2020年6月起疑不滿女兒哭鬧就痛毆女兒的頭與四肢，用吹風機燙頭皮並拿鞋拔教訓，還曾3次體罰女童，命她從深夜11點罰站到凌晨4點。

廖女另推倒女兒，女兒的頭部撞擊磁磚地板，頭皮紅腫流膿，全身多處瘀傷。8月19日晚間7點多，廖女發現女兒呼吸逐漸微弱，嚇得送醫；醫院發現女童頭頂燙傷、手腳瘀青，傷勢可疑，隨即通報。女童因頭頸部外傷、顱內出血、腦脊髓損傷，9月10日上午中樞神經衰竭而死亡。

廖女辯稱因吹風機「太靠近」，女兒的頭才不慎燙傷，後又不小心撞到門把；她還說，為管教女兒，有拿愛的小手、鞋拔打她手腳，但沒有不當管教。

桃園地院審理時，廖女辯稱女兒自己從餐椅上摔下來才骨折，頭皮則是自己用吹風機燙到，顱內出血也是自己跌倒，或跟哥哥拿安全帽玩而受傷。桃院根據醫院診斷、死亡照片及法醫相驗，認為廖女凌虐女兒致死，斥無視女兒當時未滿2歲就施暴，冷漠無情。

高院開庭時，廖女表示龍鳳胎早產，因此對孩子的飲食特別留意，絕對沒有虐待孩子，所做所為「都是為了孩子好」。律師辯護稱，廖女雖然有推女兒，但不是故意推倒，而是小孩吃飯時沒有看媽媽，她「碰觸」女兒肩膀、要女兒看媽媽，小孩卻跌跤。

高院批母親是孩童最仰賴、依附的人，但廖女卻將同時照顧雙胞胎的疲累、怨懟情緒轉嫁給女兒，動輒施暴，害女童枉送性命、無可彌補，不能輕縱。因廖女始終否認犯案，高院認為她的犯後態度對她量刑沒有助益，改判11年6月徒刑。

桃園 家暴

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