貴婦網紅鬧婚變 公婆討2600萬房產判決結果出爐

貴婦網紅袁曼軒（Sherry）2017年和澳洲礦業大王之子Pierre結婚，育有一對龍鳳胎，事後卻自爆婚變消息；她被公婆提告要求返還借名登記的豪宅所有權，台北地方法院今判袁女應將不動產所有權移轉登記給公婆，可上訴。

袁曼軒和Pierre2017年結婚，而袁女公婆提告主張，2018年出資購買位於新北市三重區的豪宅，借名登記讓袁女及兒子共同持有，但兩人鬧婚變，袁女訴請離婚，且向社工稱有計劃出售房地，另外在台北市購屋，雙方已無信任關係，袁女應返還不動產所有權。

袁曼軒反駁，公婆當年購買房地後「贈與」給她和Pierre至今，公婆從未管理或使用房產，並非借名登記，請求法官駁回訴訟。

法院認為，袁曼軒2017年4月21日和Pierre結婚，隔年7月31日出名簽署買賣契約，以2600萬元購買三重的房地，並登記為共有人；根據袁女在澳洲法院的陳述，指公婆曾購買一間不動產登記在她和丈夫名下，又根據相關匯款紀錄，證實房地確實由袁女公婆出資，雖袁女曾代墊部分款項，最後也已收回。

另Pierre作證指出，父母本來就有在澳洲、東南亞投資不動產，而他當時在台灣，發現是投資不動產的好時間，父母才投資購買三重的房產，計畫出租收益，但考量節稅才同時借用袁女名義辦理登記，而父母長期住在澳洲，委由他管理房產。

法官認為，袁女、丈夫和公婆本有親屬關係，公婆購屋借給兒媳一家居住，並無不合理之處，不能以此將借名登記關係變更為贈與；再者，袁女曾以LINE訊息向丈夫要求支付房產的稅金、水電費、管理費，而丈夫也會固定匯款。