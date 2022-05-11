佛手瓜、捕獸夾輪當凶器虐死人 他服刑回家探親還逃獄

台東郭姓男子曾和胡姓、江姓友人酒後為了好玩，朝胡生病的叔叔甩巴掌、丟佛手瓜，還拿捕獸夾夾他全身，虐死後甚至點火燒他生殖器，各被依傷害致死罪判刑入獄；郭到台中外役監服刑表現良好獲返家探親機會，卻逃監4天才回去報到，法院再依脫逃罪判他3月徒刑，可上訴。

經調查，郭男因傷害致死、公共危險各被判刑8年6月、5月，經裁定應執行8年10月，2017年12月13日入獄，刑期至2026年6月17日止，郭因在監表現良好，2021年12月17日移入台中外役監繼續服刑。

郭今年3月12日獲得返家探親機會，但依照規定必須在3月14日晚上10點前要回監，但他因思念親人，一回家後就不想回去關，拖延至18日晚上10點才自行回台中外役監報到，已遲延達4天，被依脫逃罪移送法辦、起訴。

法院認為，郭身為受刑人，在外役監作業成績優良才獲准返家探視，理應珍惜這項法律賦予的寬典，恪遵法令回監服刑，卻無正當理由脫逃嚴重影響獄政，考量他犯後坦承等，依脫逃罪判他3月，得易科罰金。

郭男2015年5月24日和江姓、胡姓及胡的叔叔相約喝酒，3人明知胡叔有肝硬化等慢性病，身體孱弱，酒過三巡卻玩起甩巴掌遊戲，連續朝胡叔摑掌20分鐘，還拿佛手瓜朝他亂丟，甚至輪流拿捕獸夾夾對方身體、四肢及臀部。