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妻控醉夫掃把打人罵「妓女」 判准離婚但得出錢養小孩
南投縣梁姓男子婚後育有2幼子，婚後2年感情生變，梁妻指控丈夫收入不穩後，醉生夢死，時常懷疑她出軌，酒後辱罵「妓女」，還曾持掃把毆打，經濟開銷也都由她負擔，雙方婚姻已出現重大破綻，請求離婚，一審判准二人離婚，但梁妻需分攤每月撫養幼子費用1.2萬元至成年，上訴二審後，仍維持原判。
判決指出，梁姓男子與妻子在2017年結婚，婚後育有兩幼子，原本夫妻感情融洽，不過在2019年起，梁妻指控丈夫因工作收入不穩，開始借酒澆愁，生活開銷除由梁妻負擔外，還常酒後辱罵她三字經、「妓女」，也曾有持掃把朝她攻擊，把煮好飯菜往地上丟的狀況。
梁妻說，雙方感情發生裂痕，導致她離開南投，返回台中找工作，但丈夫卻向警方謊稱她是失蹤人口，甚至讓家中兩稚子被社會局評估為高風險家庭而安置。
梁妻指控，除了梁脫序行為之外，雙方已分居長時間，期間兩幼子曾住院就醫，梁也不聞問，梁也常與家中長輩有爭執，雙方感情已出現重大裂痕，訴請離婚，請求兩幼子的權利、義務由丈夫行使、負擔。
一審認定，雙方有過重大爭執，甚至鬧出自殺、持刀、持掃把欲互相攻擊的狀況，關係已形同水火，無法繼續共同生活，分居也從2019年2月迄今，夫妻長期分離，形同陌路，已無情感，雙方僅存夫妻之名，而無夫妻之實，認定雙方有有難以維持婚姻的重大事由，判准離婚。
不過兩名幼子，梁妻雖表明無意願親權人，但雙方不因離婚，即可免除梁妻對兩幼子的撫養、保護義務，仍因按其經濟能力，分攤撫養義務，判梁妻每月需付1.2萬元給兩幼子，直至成年為止，全案上訴台中高分院後，駁回雙方上訴，仍維持相同認定，仍可上訴。
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