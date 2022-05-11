霸凌鬥毆頻傳未積極處理 監院糾正台北少觀所

監察委員王美玉、葉大華今天表示，台北少年觀護所近3年濫用「緩懲罰」措施，未依規定處理少年違規事件高達741件，且涉嫌掩蓋被害少年遭圍毆成傷等情事，監察院通過糾正台北少觀所；另調查其他少觀所，亦屢傳重大欺凌、鬥毆、搖房等事件，這部分也函請司法院、法務部、桃園少觀所檢討改進。

監委表示，所謂的「緩懲罰」雖稱「以教育取代處罰」，但未依規定落實輔導及整合外界資源，涉嫌美化違規數字。經查，台北少觀所從108年2月起到110年4月，有嚴重濫用「緩懲罰」措施之情事。

監委指出，部分案例涉及管教人員「大管小」、縱容「強凌弱」的偏差次文化，甚至涉嫌掩蓋被害少年遭圍毆成傷等情事，導致所內霸凌、鬥毆、搖房事件盛行，違反公政公約及兒童權利公約揭示的兒少最佳利益原則。

監委表示，少觀所是少年法庭調查審理期間，暫時收容非行少年進行身心評估及行為觀察的處所，但台灣的少觀所長期沿用成人監所的管理措施、欠缺鑑別功能及教育理念，且各少觀所普遍未依規定召開資源聯繫會議、未參與少年法院個案研討會，其中北少觀收容人數最多，卻嚴重怠於特殊需求少年處遇的資源連結，矯正署未盡督導之責，核有違失。

監委表示，各少觀所因主管異動頻繁，難以累積專業；基層管教人員缺乏教育輔導能力，管教方式不一，在面對極大的管教壓力下，普遍士氣低落，導致鑑別工作流於形式，矯正署應儘速改善。