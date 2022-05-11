嗆爸爸是國防部陸軍上校 女記者挖軍中醜聞反成主角

某報社24歲林姓女記者聽聞國防部許姓女士官長外遇已婚陳姓士官長，去年1月聯絡許女未果，於是在許女臉書公開貼文留言指謫，還將此事私訊給對方15名親友，待對方出面後，又以新聞要求對方向陳男元配道歉，甚至嗆說「你還沒上過新聞，不知道什麼是公審」等語，結果被對方提告，經桃園地檢署調查，今被起訴誹謗罪。

檢警調查，林女聽聞許女外遇情事後，去年1月先私訊對方「我爸就是國防部陸軍上校，軍中我最了解，我就問你，要不要跟xxx（指陳男元配）道歉，不然新聞稿我已經寫好了」、「社會版，很愛這種軍中醜聞」和「這件事有兩種做法，第一個我發新聞，第二個我告訴我爸軍法審查」等語。

此外，林女還說「我獨家新聞本來也有獎金，我幫你保密，但我想知道，你的名聲、工作、士官長頭銜、所有家人同事對你的看法，值多少」等語，事後又將許女疑似婚外情的事私訊給許女親友，甚至假裝成其他報社記者質問許女父親「怎麼沒好好把女兒教好」等語。

偵訊時，林女否認犯行，辯稱自己是因為聯絡許女未果，才以較為公開的方式提問，並指軍人是領國家薪水，不該做出影響國軍形象之事，強調自己不指許女行為，希望許女賠償元配。

檢方調查，林女在臉書留言及私訊均提到許女與陳男發生不倫關係，還指兩人在國防部期間都同居，認為內容極易使人產生地下情、婚外情的聯想。此外，林女傳給許女的訊息也提到「社會版」、「軍事醜聞」等語，內容均在指謫許女，暗諭對方為破壞他人婚姻的第三者，並試圖以刊登新聞方式昭告周知，引眾人共同譴責。

檢方指出，許女雖然為現役軍人，但不是公眾人物，縱使與陳男有曖昧私情，也僅涉私德領域，與公共利益無關，況且陳男妻子在偵查時也稱是誤會，不能徒以言論自由為名，而掩飾誹謗他人名譽之犯行，因此最後以誹謗罪起訴林女。