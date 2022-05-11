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被控變造擬聘建議表 台藝大前校長二審改判無罪

中央社 / 台北11日電

台藝大前校長謝顒丞被控夥同時任舞蹈系主任變造「擬聘建議表」，以便圈選特定人選擔任專任教師。一審判處謝顒丞1年6月徒刑，經上訴，高院認為罪證不足，今天改判無罪。

全案起於，國立台灣藝術大學表演藝術學院舞蹈系於民國102年間新聘專任教師，經系教評會、院教評會、校教評會逐層審議，由時任校長謝顒丞圈選張姓教師擔任專任助理教授。

參與甄選的姚姓教師不服，提起行政爭訟，經行政訴訟程序認定甄選過程有瑕疵，違反正當法律程序，而撤銷核聘處分；姚姓教師另提起刑事告訴，控告時任吳姓舞蹈系主任、謝顒丞涉嫌變造擬聘建議表，案由新北地檢署起訴。

一審新北地方法院認為，姚姓教師最初甄試評分排名第1，系教評會、院教評會均通過按甄試評分排列的3名甄試人員擬聘建議表。吳姓舞蹈系主任（另案審理）卻變造擬聘建議表，將優先順序改為「不予排序」，經謝顒丞核批後送進校教評會。

一審認為，因擬聘建議表註記沒有排序，導致人事室製作投票單時，將職稱較高的張姓教師排在最上面，可能導致校教評會委員誤以投票單順序為優先順序，決議將張姓教師列為第1優先，讓謝顒丞順勢圈選。

一審審酌，謝顒丞身為國立大學校長，利用職務機會影響校教評會決審排列的優先順序，進而影響學生受教權，依公務員假借職務上機會故意犯行使變造公文書罪，判有期徒刑1年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，本件專任教師聘任程序，客觀上雖有瑕疵，並因層層堆疊終致不正結果，但行政程序的違反並不當然等同具有犯罪故意。

二審指出，吳姓主任未曾指證她與謝顒丞間有何變更順位記載的謀議，且人事室後續的校評會議作業部分也非謝顒丞能夠掌握，檢察官無法證明謝顒丞有變造公文書的故意，因此撤銷一審判決，改判謝顒丞無罪。檢察官仍可上訴。

台灣藝術大學

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