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花蓮西瓜減產價格上漲 警出動空拍機高空護瓜

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮西瓜產季來臨，今年因收成欠佳價格貴2成，恐成竊賊覬覦目標，鳳林警分局成立「護瓜專案小組」，除了加強巡邏，更使用空拍機監控，讓宵小無所遁形。

鳳林鎮中心埔、中興橋及箭瑛橋等3區，以種植西瓜等經濟作物為業，主要是紅肉黑子甘甜多汁的華寶西瓜，也有果肉橙黃脆甜的新蘭西瓜，因曾入選蔡英文總統國宴，經商標註冊的「總統瓜」、「國宴瓜」名聞遐邇，深受民眾喜愛。

今年因西瓜授粉期下雨，氣溫又不夠熱，南部的西瓜歉收，市場需求高的情況下，單價可能比去年貴2成，易引起不肖歹徒深夜偷瓜。為避免農民辛苦栽種的西瓜遭宵小竊取，鳳林警分局即日起成立「護瓜專案小組」。

警方指出，由轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務加強安全維護，並以「空拍機」輔助，從高空俯瞰，全方位無死角的瓜果園區盡收眼底，加強監控巡邏汽、機車不易深入的地區，辨識是否有可疑人車。

另外，警方成立線上「護瓜line群組」，邀請瓜農、商行及居民加入，只要發現可疑人車即可線上通知警方到場了解，或將可疑人車拍照上傳群組，讓大家提防宵小，警民合作守護瓜果。同時警方針對轄內西瓜商行查訪宣導，如收受來路不明西瓜，可依竊盜共犯或贓物罪移送。

鳳林警分局以「空拍機」輔助，從高空俯瞰，全方位無死角的瓜果園區盡收眼底，加強監控巡邏汽、機車不易深入的地區。圖／鳳林警分局提供
鳳林警分局以「空拍機」輔助，從高空俯瞰，全方位無死角的瓜果園區盡收眼底，加強監控巡邏汽、機車不易深入的地區。圖／鳳林警分局提供
鳳林警分局守護農友辛苦種植的西瓜，成立「護瓜專案小組」，使用空拍機監控，讓宵小無所遁形。圖／鳳林警分局提供
鳳林警分局守護農友辛苦種植的西瓜，成立「護瓜專案小組」，使用空拍機監控，讓宵小無所遁形。圖／鳳林警分局提供

西瓜 空拍機

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