花蓮西瓜減產價格上漲 警出動空拍機高空護瓜

花蓮西瓜產季來臨，今年因收成欠佳價格貴2成，恐成竊賊覬覦目標，鳳林警分局成立「護瓜專案小組」，除了加強巡邏，更使用空拍機監控，讓宵小無所遁形。

鳳林鎮中心埔、中興橋及箭瑛橋等3區，以種植西瓜等經濟作物為業，主要是紅肉黑子甘甜多汁的華寶西瓜，也有果肉橙黃脆甜的新蘭西瓜，因曾入選蔡英文總統國宴，經商標註冊的「總統瓜」、「國宴瓜」名聞遐邇，深受民眾喜愛。

今年因西瓜授粉期下雨，氣溫又不夠熱，南部的西瓜歉收，市場需求高的情況下，單價可能比去年貴2成，易引起不肖歹徒深夜偷瓜。為避免農民辛苦栽種的西瓜遭宵小竊取，鳳林警分局即日起成立「護瓜專案小組」。

警方指出，由轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務加強安全維護，並以「空拍機」輔助，從高空俯瞰，全方位無死角的瓜果園區盡收眼底，加強監控巡邏汽、機車不易深入的地區，辨識是否有可疑人車。