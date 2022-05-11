廖國棟SOGO案涉貪三度限境 裁定5連霸立委可能逃亡

國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案收賄790萬元一度羈押禁見，後獲1000萬元交保並限制出境，由於限境處分將屆，合議庭函詢意見廖未回覆，台北地院裁定廖本月15日起延長限制出境、出海8月。

裁定書說，廖國棟涉貪汙罪嫌，2020年8月4日偵查中經聲請羈押獲准，2020年9月21日起訴，涉犯職務收賄罪，送審仍羈押禁見；2021年1月15日裁定以1000萬元交保，每周一向派出所報到，曾經2度限制出境、出海期間8月。

不過，廖的限境處分本月就到期，經函詢廖國棟、廖的辯護人詢問意見，但截至裁定作成前，都未獲意見回覆。

合議庭審酌認為，廖國棟收受賄賂犯罪嫌疑重大，所涉罪名的法定刑為7年以上有期徒刑之重罪，罪責極高，考量受重刑宣告者，藉由逃匿規避的可能性甚高，無法袪除廖有可能逃亡的疑慮。