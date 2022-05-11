遭網友罵「綠畜老查某」萬老師硬起來提告 酸民下場慘

電視劇《麻辣鮮師》中出演「萬老師」一角的女星郭昱晴，去年控告「極其惡劣」的網友，對方因加重誹謗被判拘役40天，還獲得對方民事賠償；最近一名網友在郭昱晴臉書留言稱她是「綠畜老查某」，讓郭硬起來提告，雄檢認定吳男的言論屬「抽象謾駡」，依加重誹謗罪將吳男起訴。

檢方調查，郭昱晴時常在臉書發表言論，吳男因政治立場與郭不同，從2019年11月到去年8月，多次在郭昱晴臉書下方留言，「演藝圈的敗類，不要臉的畜牲」、「只會自我安慰的綠畜老查某，一點判斷能力都沒有」、「沒膽的台獨敗類一個」、「演藝圈就屬你最可悲」。

郭昱晴報警後，警方查出雖然留言者都是不同網友，但其實都是吳男化名，留言者都是同一人，因此依加重誹謗罪移送，案件最後移往高雄地檢署偵辦。

檢方偵查時，吳男坦承犯行，承認網路化名留言者都是他本人，檢方認為吳的留言都是「抽象謾駡」，偵結後將他依加重誹謗罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

郭昱晴之前也遭受網友留言謾罵，上月判決出爐，留言網友被依加重誹謗罪判拘役40天，她也在臉書分享判決結果，對方被判刑外還附民事求償，「今年三月起，每月25日都會從她工作所屬單位，扣薪水的1/3賠償給我！會連續賠償近一年」。