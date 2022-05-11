揪眾押人持械砸傷被害人右眼失明 男子上訴竟求緩刑

葉姓男子前年4月間因故揪眾到台南某海產店把李姓男子帶走，以衣物罩頭毆打，強押李到高雄處所，還持不明器械毆打及猛砸眼部，致右眼球破裂失明，一審認他犯剝奪他人行動自由、傷害致重傷應執行3年4月，不服上訴竟求緩刑，二審從重以傷害致重傷罪論處，改判3年3月。

葉男及辯護人主張，他犯後認罪坦承犯行，態度良好，賠償95萬元，並獲得李男原諒；他得負擔民事賠償，家中尚有母親需扶養，又須工作償還債務，請求法官酌減其刑，並給予緩刑機會。

台南高分院合議庭認為，審理時，葉男供詞仍然有反覆、避重就輕的情形，且不論就強押李男至茄萣民宅傷害的原因、共犯何人、地點等重要事項，均未具體說明。

且葉男在本案居主導支配地位，因此造成李男右眼失明重傷結果，犯罪情節不輕，手段不可取，並無特殊原因或特殊情境下，在客觀上足以引起一般同情而顯然可憫恕情事，宣告法定最低度刑，並無過重之虞。

合議庭指出，原審以剝奪他人行動自由罪及傷害致重傷罪，均事證明確，分論併罰並定應執行刑，惟葉男等人本於同一犯罪計畫，在密接時間內觸犯2罪，應依想像競合犯，從一重論以傷害致重傷罪處斷，因而撤銷改判。

檢警調查，前年4月7日凌晨4時多，葉等人將李強押上車，開往高雄市茄萣區某處所，強行將李押至2樓，隨即將罩在李頭上衣服扯下，葉等人徒手或持不明器械毆打及猛砸眼部，直見李眼睛不斷流血才住手，並由葉陪李搭車前往奇美醫院急診。