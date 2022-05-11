爆料時力前黨工持毒挨告 王浩宇：有意與對方和解

桃園市前議員王浩宇因爆料時代力量林姓前黨工持毒，被對方提告求償及登報道歉，因案件審理期間又在臉書提及「毒蘑菇、毒郵票都真實存在」等語，再被對方吿一次；王因審理期間在網路發表言論被桃園地院中壢簡易庭判賠15萬元，但他與林都不服結果，雙雙上訴，桃園地院今開庭進行準備程序。

王浩宇因2018年4月間爆料時力前黨工持毒，一審被桃園地院判賠25萬元及登報道歉，二審高院加碼判應賠40萬元，最高院日前廢棄原判決，發回高院更審；2019年4月到2020年6月間，王因為在臉書留言「證據不足不起訴而已，但確實有這件事」、「警方確實有找到二級毒品，但最後因為證據不足不起訴」等語，又再被林男提吿求償25萬元，一審被判賠15萬元，案件正在二審進行中。

桃園地院今天開準備庭，王浩宇表示言論是在說明幾年前爆料的狀況，並指原先侵權損害賠償經最高院發回更審，代表雙方案件有輸有贏，有意跟林男調解，避免雙方花錢打官司及消耗社會資源。

林男則稱自己曾與王浩宇調解，但王在調解時態度都會改變，不想雙方事情再被程序耽誤，若真的想調解，願意私下調解。

對於求償金額，王浩宇表示自己已經不是議員，公司因疫情關係收入銳減，原本一個月200、300萬營業額，如今只剩70、80萬元，希望法院廢除一審判決，另做適當裁處。