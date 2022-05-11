曾衝撞警車心有歉意 苗栗男交出淘寶買的改造槍獲減刑

苗栗縣洪姓男子前年3月間欲警盤查時，衝撞警車，事後檢警循線拘提到案，他自動交付一把改造手槍，辯稱，因衝撞警方「不好意思」，所以主動交付在淘寶以2.5萬元買的改造手槍，一審時認定符合自首要件，依法減刑，檢方上訴，二審駁回，判刑4年6月，併罰10萬元。

判決指出，新竹市警局在去年3月間接獲情資，洪姓男子駕駛的車輛疑藏有槍、毒，警方前往查緝時，洪拒捕衝撞警車，檢方開出拘票後，在同年4月27日在桃園市拘提洪到案，洪主動帶領警方前往一處停車場，交出一把改造手槍。

洪男在警詢時辯稱，當初因車內有藏毒品，所以才會畏罪逃逸，但後來警方拘提時，覺得當初逃逸時衝撞警車，「一直覺得很不好意思，所以主動配合交付」，還辯稱，該把交付的改造手槍，是在同年年初，以2.5萬元在網路賣場淘寶上購買，購買時，槍管已經貫通。

一審審理時，認定洪是在檢警尚未查覺犯罪前，即主動交付改造手槍，符合減刑規定，不過洪有其他前科，又再犯此案，需依累犯加重，依法先加後減，判刑4年6月，併科罰金10萬元。

檢方認為洪交付槍支，不符合自首規定，因為當時警方已接獲情資線報，高度懷疑洪持有毒品或槍支，一審量刑過輕。