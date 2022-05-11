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假借操作海外期貨吸金7億 奧創國際投資團隊遭訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

由東吳大學5名畢業生自組「東吳5人幫」，對外以「奧創國際投資公司」為名，招攬民眾投資海外期貨，投資人最高可獲利80%，5年吸金約7.4億元，李姓主謀最後付不出高額利息，在汽車旅館內輕生，台北地檢署今依違反銀行法起訴侯威宇等9人。

曾接受雜誌專訪的奧創國際投資限公司，是由已故李姓男子、吳嘉展、侯威宇、盧泰銓、鍾易倫等5人組成的投資團隊。這批「東吳5人幫」有超強財經背景，除已故的李男曾任銀行理專，侯威宇擁有北美精算師證照，盧泰銓、鍾易倫各有10多張財經證照，加上綽號「大毛」的吳嘉展，均是奧創吸金案的重要成員。

檢方調查，奧創國際對外宣稱，可用KD指標作為投資判斷依據，操作黃金、貨幣及美國大盤指數海外期貨，績效顯著，並召開說明會，強調公司會對投資標的設定最高18%的停損點，確保投資人獲利，從未賠過錢，吸引不特定人進行投資；誇張的是，1名在渣打銀行工作的海外推廣經理張姓男子，還遊說自己的銀行客戶加入。

事實上，民眾投資的錢只有1成被拿去海外，而且全部虧光，剩餘9成投資款，不是奧創員工的分潤，就是用來支付投資人利息，總計2016年到2020年間，有上百名投資人受騙，吸金7.4億元。

2020年4月，投資人發現利息支付不正常，詢問得知李男過世，才驚覺受騙，北檢檢察官王如玉確認李男在汐止汽車旅館自盡，還留下2封遺書各給好友侯威宇及家人，表示「對不起大家」，「幫我照顧女友」；檢警去年發動搜索，在台北市、新北市逮捕侯威宇等人到案。

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