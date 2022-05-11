外出購物14分鐘獨留3月女嬰睡覺猝死 保母獲判無罪確定

洪姓保母5年前獨留3個月大女嬰在臥室睡覺，趁空檔騎機車外出購物，返家後發現女嬰嘴唇發紫、沒有呼吸心跳，與另名張姓保母共同施作CPR，女嬰送醫急救仍不治，但經多方鑑定後，無法認定保母有過失，最高法院判洪女、張女無罪確定。

檢方起訴指出，洪女、張女皆領有保母證照，2017年8月1日受託照顧3個月大女嬰，而同年9月13日，洪女餵女嬰喝完配方奶，抱到主臥室睡覺後，她騎機車外出購物14分鐘，返家後不久發現女嬰嘴唇發紫、沒有呼吸心跳。

洪女、張女報案求救，並施作CPR等待救護人員到來，但女嬰送醫急救9天呈現腦死狀態，家屬忍痛拔管；檢方調查後依業務過失致死罪起訴保母，洪女、張女皆否認犯行，洪女稱她有出門購物，但沒有讓女嬰獨處，也有隨時查看，張女也說洪女外出時，有到主臥室查看，見女嬰都還在睡覺。

法院指出，經法醫研究所鑑定指出，女嬰死因是肺泡充氣不全，併發間質性肺炎、支氣管炎，導致呼吸衰竭，屬於自然死亡，但無法判斷是先天異常，或是腦死後才肺泡充氣不全，診斷為嬰兒猝死症。

法院認為，台大醫院醫師鑑定指出女嬰及時CPR急救醫有機會救回生命症狀，女嬰送醫也確實回復部分生命徵狀，而洪女、張女是否有延誤送醫的過失，有所疑慮。