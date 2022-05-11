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遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

戴寧詐助理費求刑24年 律師：不解求刑標準 要捍衛清白

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

檢調偵辦嘉義市議員戴寧涉詐領助理費案，嘉義地檢署查出，她利用4名人頭掛名公費助理，共詐得518萬7774元，幾乎都作為她個人花用，檢方今依利用職務機會詐取財物罪嫌、使公務員登載不實罪嫌起訴戴寧；全案預計今移審，嘉義地院將裁定戴寧是否繼續羈押。

戴寧委任律師陳澤嘉說，「此案件偵辦之初，戴寧就堅稱沒有涉犯不法，對檢察官起訴予以尊重，戴寧這15年擔任議員的問政風格，清新、認真、關懷弱勢團體，成績是有目共睹，檢察官具體求刑24年，究竟標準為何，感到不解，但不論具體求刑如何，戴寧都會捍衛司法清白到底。」

檢方起訴指控，戴寧擔任3屆議員以來，利用曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹、郭的邱姓男友人、溫姓助理的兒子當人頭，詐得518萬7774元，用於支付個人勞健保、稅款、電話費、餐費、貓飼料、貓砂等；檢調已查扣戴寧名下嘉市維新路、嘉市南京路的土地及房屋。

戴寧偵訊時辯稱，2021年1月之前服務處的助理聘用，都是父親戴建三處理，她自己是政二代，僅負責陳情、選民服務及問政等工作，其餘事項均未過問；不過郭姓前夫胞妹等人證稱沒做助理工作，應要求交付存摺。

檢方指出，法院應考量戴寧擔任嘉市議員長達12年，敗壞官箴，違背社會大眾對公務員執行職務的廉潔、公正、程序透明之要求及期待，她被查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，還將聘用助理事宜都推是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處24年徒刑。

檢方今依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴嘉義市議員戴寧（前排左），求刑24年，律師陳澤嘉稱究竟標準為何，感到不解。本報資料照片
檢方今依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴嘉義市議員戴寧（前排左），求刑24年，律師陳澤嘉稱究竟標準為何，感到不解。本報資料照片

嘉義 公務員

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