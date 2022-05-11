包庇旅館占用公有地 北市府時任花卉試驗中心主任遭訴

陽明山國際大旅館占用台北市花卉試驗中心公有地，用來當停車場，市府限期要求旅館騰空返還，應賠償130萬元不當得利；時任台北市府花卉試驗中心主任宋馥華，被控明知業者已返還點交土地，卻私下派人將圍籬拆除，讓業者繼續使用土地，圖利近百萬元；台北地檢署今依貪汙罪嫌起訴宋馥華等官商。

另外，公燈處技工張家豪、黃銘鴻涉及勾結廠商收賄，一併遭檢方起訴。涉案起訴廠商：紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆、路燈買賣及施作的仲介陳紀全，4業者分別交付賄賂及提供飲宴招待張、黃，涉及行收賄。

據調查，國際大旅館長期在門口違法占用公有地當停車場，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府的130萬元不當得利，可減免至40多萬元。業者在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。

調查顯示，主管這片土地的宋馥華，被控於2020年元月間，派員把圍籬拆除，讓業者繼續作為停車場使用，違法占用公有地，涉嫌圖利罪。公園處則表示，此案過程均有列案追蹤辦理，將提供相關事證，積極配合調查。

公園處技工張家豪、黃銘鴻負責路燈會勘、施工及發包採購業務，2人被控對紹益科技、盛資機電等4家業者，給予容易施工且利潤高的品項施作，收受10萬元賄賂與不正利益，檢察官認有違背職務行受賄罪；紹益科技另違反公司法驗資不實。