母親手虐死2歲女還掰「都是為了孩子好 」 減成11年6月

廖姓女子因女兒不吃飯、愛吃零食，她涉拿吹風機燙傷她頭，徒手打到四肢瘀青，還命她罰站到凌晨4點，不到2歲的女兒被打到骨折，送醫不治。桃園地方法院批評廖女冷漠無情、無悔意，依家暴傷害致死判她12年6月徒刑。台灣高等法院開庭時，廖女強調一切都是「為了孩子好 」，高院今改判11年6月徒刑。

檢警調查，廖女（33歲）和宋姓丈夫（38歲）婚後生下一對龍鳳胎，她2020年6月起疑不滿女兒哭鬧就痛毆女兒的頭與四肢，用吹風機燙頭皮並拿鞋拔教訓，還曾3次體罰女童，命她從深夜11點罰站到凌晨4點。

廖女還推倒女兒，女兒的頭部撞擊磁磚地板，頭皮紅腫流膿，全身多處瘀傷。8月19日晚間7點多，廖女發現女兒呼吸逐漸微弱，嚇得送醫急救，醫院發現女童頭頂燙傷、手腳瘀青，認為傷勢相當可疑，隨即通報。女童因頭頸部外傷、顱內出血、腦脊髓損傷，9月10日上午中樞神經衰竭而死亡。

廖女辯稱因吹風機「太靠近」，女兒的頭才不慎燙傷，後又不小心撞到門把；她還說，為管教女兒，有拿愛的小手、鞋拔打她手腳，但沒有不當管教。

桃園地院審理時，廖女坦承徒手、拿鞋拔打小孩並要求罰站到凌晨，但否認傷害致死，辯稱女兒自己從餐椅上摔下來才骨折，頭皮則是自己用吹風機燙到，顱內出血也是自己跌倒，或跟哥哥拿安全帽玩而受傷。桃院根據醫院診斷、死亡照片及法醫相驗，認為廖女凌虐女兒致死，審酌她為生母，是女童主要照顧者，僅因女兒不吃正餐、不聽管教，無視女兒當時未滿2歲就施暴，冷漠無情。

高院開庭時，廖女表示早產產下龍鳳胎，因此對孩子的飲食特別留意，從1日換了4種副食品，她絕對沒有虐待孩子，所做所為「都是為了孩子好」。律師辯護稱，無論是起訴書或是一審判決，都沒有詳細認定小孩為什麼死亡，並指廖女雖然有推女兒，但不是故意推倒，而是小孩吃飯時沒有看媽媽，她「碰觸」女兒肩膀、要女兒看媽媽，小孩卻跌跤。