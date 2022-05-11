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嫖客稱半套加按摩1500 法官不信判養生館無罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子是經營養生按摩館，但前年警方查緝時，有男客指證，店內小姐提供「半套（替男客手淫）」服務，2小時費用1500元，不過陳女否認，一審以店家招牌有寫按摩2小時即1500元，若加性服務後仍同價，與常情不符，加上店內女員工都否認，判陳女無罪，檢方上訴後，台中高分院仍維持無罪認定。

判決指出，警方在前年11月間搜索，陳姓女子的養生按摩館，在包廂內查獲鄭姓女員工、陳姓男客疑從事性交易，陳男在警詢證稱，經朋友介紹前往，由陳女帶領他至包廂，介紹服務2小時是1500元，按摩小姐在按摩過程中，有撫摸生殖器，才進行一半，警方就上門。

陳女否認涉案，強調「店裡不允許跟客戶做性交易」；替陳男服務的鄭姓女子則說，替客人按摩到大腿內側時，警方就進房，可能有分心碰觸到客人生殖器「導致誤會」，其他店內三名女員工則證稱，沒有提供性交易服務。

陳男在一審時，證述不一，檢方訊時稱，陳女有詢問是否半套，價格1500元，單純按摩數百元，審理時改口，陳女只說按摩1500元，沒有提到半套多少，鄭女服務時，有詢問半套，但沒說價格，最後又改口，陳女有說價格是1500元。

一審認為，根據養生館的招牌，優惠時段按摩為1300元、非優惠時段是1500元，依照常情，欲從事半套性交易的客人，都會先確認價格，而且提供性服務的價格，不會跟一般按摩同價。

陳男雖證述不一，但不論是1500元性交易的價格，與一般按摩的費用相同，或是後來改口，陳女僅說按摩為1500元，是鄭女服務時才詢問半套，沒有提到價格的說法，都不合常理，無法採信，加上沒有其他證據，判陳女無罪。

檢方上訴台中高分院，理由是一審僅根據招牌價格，即認定陳姓男客所述不實，顯與經驗法則及論理法則不符，而且半套性服務的時間，與一般按摩服務時間不同，有一樣的價格，也符合常情。

台中高分院審理後，仍維持一審認定，認為陳男證稱是性交易2小時代價為1500元，與一般按摩同價，確與常情不符，加上陳前後證述不一，實在難依照陳男有瑕疵的證述，認定陳女有罪，加上沒有其他事證佐證，判陳女無罪，可上訴。

台中市陳姓女子被客人指控媒介性交易，涉妨害風化，台中高分院判無罪。圖／本報資料照
台中市陳姓女子被客人指控媒介性交易，涉妨害風化，台中高分院判無罪。圖／本報資料照

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