中士離營採購撞傷人 前總長、海軍司令挨告 求償263萬

海軍廖姓中士出營區採購軍艦要用的麥克風，途中與高姓男子發生車禍，高男肢體多處擦傷，後來又因頸椎椎間盤突出併神經壓迫傷害，高認為廖是受長官指派外出，包含時任海軍司令的黃曙光等高層也要負責，向廖、黃及海軍司令部等人求償263萬元，高雄高分院審理後，認為意外是偶發事件，與海軍勤務無關，判廖男要賠償30萬餘元。可上訴。

判決指出，廖男在海軍中訓軍艦擔任中士，2018年5月10日上午9時許，他為了採購艦上要用的麥克風，騎車離營外出要去3C賣場，但行經高雄市中華二路、十全三路口時，與高男發生碰撞。高男倒地後頸椎挫傷、肢體多處挫傷合併擦傷，後來送醫後又出現頸椎椎間盤突出併神經壓迫傷害，高認為意外害他無法上班，連馬拉松比賽都被迫取消。

廖在海軍任職，高男認為時任海軍司令的黃曙光（已退役）、艦指部指揮官劉志斌（現海軍司令）、艦隊長等7名部隊主管都有責任，向廖、黃、劉等人求償醫藥費、交通費、報名費、精神慰撫金共263萬元。

廖男認為高男所受的神經壓迫傷害，跟車禍無關，實際因車禍就醫費用等，都已有保險理賠，求償金額真的太高；海軍司令部、黃曙光、劉志斌等人則稱，公務員與國家並非僱傭關係，要求他們賠償並無道理，且事故發生後2年，高才訴請海軍付連帶賠償責任，早已超過時效。

高雄地院法官認為，高男椎間盤突出併神經壓迫傷害與此次車禍無關，應為舊傷導致，高已請領7萬多元強制險，因此判廖男、海軍司令部及多名高層免賠。高男不服上訴。

高雄高分院合議庭審理後，認為當時部隊並未派車請廖男出營區購物，廖自己騎車採購並非必要行為，且廖當時並未穿著軍裝，客觀不具備執勤的外觀，廖是因迷路查詢路線，才停靠路邊並與高男發生碰撞，屬於偶發交通意外，與執行勤務無關，因此海軍司令部等7人不需負連帶賠償責任。

合議庭認為，高男雖有舊傷，但也不排除是車禍所致，綜合高男所受傷勢、因意外無法工作等，判廖男應賠償高男30萬3302元。可上訴。