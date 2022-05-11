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軍官湯包店虧損竟A國家隊900片口罩 重判10年半
國防部台北市後備指揮部中校李志交前年督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，涉找上士張政陽偷900枚口罩、賣友人，被依貪汙侵占公有財物罪起訴。台北地院判李10年2月徒刑，褫奪公權5年；張政陽遭判刑1年8月，緩刑3年，義務勞務100小時，褫奪公權2年。李上訴，台灣高等法院今駁回。
李志交自2020年2月18日起經台北市後備指揮部指派至廣鉞淂公司任督導官，帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交。李因投資湯包店虧損，需要資金周轉，因此起意利用支援勤務的機會，想將口罩變現以換取零星資金。張政陽為李志交舊部，李找張到工廠，請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。
檢調指控，李志交、張政陽2020年2月23日、24日共偷走1500枚醫療用口罩，1000枚分3箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人。北院則認定李志交侵占900枚口罩，送給張政陽200枚。
一審開庭時，檢察官主張，李志交前年2月犯罪時，值新冠肺炎疫情爆發初期，口罩價值連城、是無價之寶，李趁機徇私，惡性重大，合議庭同意檢察官看法，認為在防疫物資需求緊張時，李卻監守自盜，決定重懲。北院認為中央流行疫情指揮中心前年1月31日公告徵用全國醫用、外科口罩，國軍2月18日進駐口罩工廠，由國家高度挹注、全力生產的口罩，算公有財物。
張政陽表示，李聲稱是要「進貢長官」、饋贈友人，基於個人交誼而答應請託。
高院審理後認為一審認事用法無違誤，駁回李志交上訴。
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