戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅付話費買貓飼料

嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費案，檢方查出，她擔任3屆議員以來，涉用她的曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹、郭的邱姓男友人、溫姓助理的兒子當人頭，公費助理補助費給她私用，共詐得518萬7774元，這些金額除5萬多付給另名助理，其餘都戴寧個人花用；檢方今依利用職務機會詐取財物罪等起訴戴寧。

檢方指出，法院應考量戴寧擔任嘉市議員長達12年，敗壞官箴，違背社會大眾對公務員執行職務的廉潔、公正、程序透明之要求及期待，她被查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，還將聘用助理事宜都推是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處24年徒刑。收押中的戴寧上午將移審嘉義地院。

檢方查出，戴寧2012年6月至2016年4月間，由時任溫姓助理要求兒子陳姓男子，虛偽掛名當公費助理，陳再將每月助理補助費領出，由溫女交給戴寧，詐得104萬7500元。

戴寧2012年6月至2016年12月間，由郭姓前夫介紹下，央請郭的胞妹當人頭助理，還提供銀行存摺、提款卡及印鑑給戴寧保管，之後戴寧直接提領助理費私用，詐得124萬7000元。

戴寧2013年6月至2020年7月還由郭姓前夫介紹邱姓友人來當人頭助理，直接提供出存摺、提款卡，戴提領詐得197萬6766元；戴寧也要求曾姓外甥女2019年7月至2022年2月期間，當議員助理不支薪，仍申報公費助理，戴寧並自行拿提款卡領錢，詐得97萬2508元。

戴寧應訊辯稱，2021年1月之前服務處的助理聘用都是父親戴建三處理，不清楚是誰申報助理名單，聘用郭姓前夫的胞妹、邱姓友人也是父親做的，也沒收受溫姓助理轉交陳姓兒子的助理費用，而使用曾姓外甥女的提款卡，是出於借貸關係，至於在座車內查扣邱姓男子存摺，也是父母放置。

戴寧稱，自己是政二代，僅負責陳情、選民服務及問政等工作，其餘事項均未過問，服務處的金流及補助款，她都不清楚，她父親應該比較瞭解。

不過，溫姓助理證稱戴寧及戴父借用兒子帳戶請領助理費，也拿現金交給戴寧；郭姓前夫胞妹證稱，本身擔任兼任教師沒當助理，因戴寧要求交付帳戶；郭姓前夫的邱姓友人是經營餐廳，被郭借用帳戶；戴寧曾姓外甥女稱從一開始，就被告知不支薪。

檢調偵辦時，蒐證發現戴寧持人頭助理提款的畫面，發現戴寧詐領助理費後，用於支付個人勞健保、稅款、電話費、餐費、貓飼料、貓砂等，並查扣戴寧名下嘉市維新路、嘉市南京路的土地及房屋，