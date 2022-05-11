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太歲頭上動土 台南男持刀砍斷派出所交通連桿判2月
台南25歲徐姓男子因與他人發生糾紛，心生不滿，今年1月15日上午8時14分許竟持西瓜刀，朝台南市警二分局海安派出所交通連桿揮砍，致該連桿斷裂不堪使用，他說，一時氣憤，因派出所有人挑釁他，台南地院認他犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處2月徒刑，可上訴。
案發後，檢方調閱監視器攝錄內容，認徐男雖有以右手持刀朝派出所方向跑去，但過程中並未見針對何人所為。他在偵訊時供稱，他沒有拿西瓜刀向誰揮舞，他刀是往下，因派出所有人挑釁他，但他不知道挑釁他的是誰，他也沒跟對方講到話。
警方認徐男另涉恐嚇罪嫌，檢方依監視器及其偵訊內容，認他所欲恐嚇對象不明，縱使該人有無收到其惡害通知，又其心理狀態是否陷於危險不安，均無從得知，與恐嚇危害安全罪的構成要件有別，僅起訴妨害公務部分。
台南地院審酌，徐男恣意持西瓜刀揮舞而破壞派出所門前交通連桿，所為不可取，兼衡其年紀、素行、智識程度、家庭經濟狀況、職業、犯罪手段及所生結果，犯後坦承犯行等一切情狀，認他犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處2月徒刑，可易科罰金。
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