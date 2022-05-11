嘉市議員戴寧遭控詐助理費518萬 檢起訴求重刑24年

嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費案，檢方查出，她擔任3屆議員以來，涉用她的曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹、郭的邱姓友人、陳姓男子當人頭，要4人將助理補助費領出來給她私用，共詐得518萬7774元，這些金額除5萬多付給另名助理，其餘都戴寧個人花用，全案今依利用職務機會詐取財物罪等起訴戴寧。

嘉義市議員戴寧（左）遭控詐領助理費517萬多元，檢方今天依利用職務機會詐取財物罪等起訴。本報資料照片

檢方指出，法院應考量戴寧擔任嘉市議員長達12年，敗壞官箴，違背社會大眾對公務員執行職務的廉潔、公正、程序透明之要求及期待，她被查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，還將聘用助理事宜都推是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處24年徒刑。

檢方另將戴寧的郭姓前夫、擔任人頭的曾姓外甥女等6人，緩起訴處分。