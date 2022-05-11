聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市議員戴寧遭控詐助理費518萬 檢起訴求重刑24年
嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費案，檢方查出，她擔任3屆議員以來，涉用她的曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹、郭的邱姓友人、陳姓男子當人頭，要4人將助理補助費領出來給她私用，共詐得518萬7774元，這些金額除5萬多付給另名助理，其餘都戴寧個人花用，全案今依利用職務機會詐取財物罪等起訴戴寧。
檢方指出，法院應考量戴寧擔任嘉市議員長達12年，敗壞官箴，違背社會大眾對公務員執行職務的廉潔、公正、程序透明之要求及期待，她被查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，還將聘用助理事宜都推是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處24年徒刑。
檢方另將戴寧的郭姓前夫、擔任人頭的曾姓外甥女等6人，緩起訴處分。
戴寧自3月13日起收押至今，上午將移審嘉義地院，由法院裁定是否續押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言