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不爽他路邊尿尿濺到他 新竹火爆男烙人動粗下場慘了

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹楊姓男子不滿蔡姓男子在路旁小便尿尿濺到他，竟「烙人」尋仇滋事，與龔姓、吳姓友人一行人闖進某烤肉店持棍棒、徒手毆打蔡姓男子，導致蔡腦震盪、多處撕裂擦挫傷。新竹地院審理認為3名被告不以理性解決糾紛，依刑法判楊、龔6月徒刑，助勢的吳判拘役50天。可上訴。

事發在去年10月29日晚上11點多，蔡姓男子在路旁小解，楊姓男子不爽尿液濺到，找了龔姓男子、余姓男子、吳姓男子與綽號「阿偉」等一幫友人到新竹市某烤肉店「報仇」，一行人看見剛剛在路旁尿尿的蔡姓男子，分頭用棍棒、徒手毆打蔡，在場民眾嚇得報案，動手男子全被移送法辦。

法官審理認為，楊姓男子等人準備質地堅硬的棍棒兇器，並找朋友到烤肉店姿勢，已然具備「施強暴意圖」，楊姓男子為首謀，涉犯刑法第150條意圖供行使之用而攜帶兇器在公眾得出入之場所聚集三人以上首謀實施強暴罪，同行的龔姓男子與吳姓男子也涉犯同條的下手實施強暴罪與在場助勢罪。

法官量刑審酌，楊姓、龔姓與吳姓男子不思以理性方式解決究非，竟聚眾在公眾得出入之場所為強暴行為，導致蔡姓男子受傷，也對於公共秩序造成危害，惟審酌被告3人犯後尚知坦承犯行，判處首謀楊姓男子有期徒刑6月，可易科罰金。

另考量被告龔姓男子、吳姓男子年紀甚輕，因一時失慮致罹刑典，法官判龔有期徒刑6月、吳姓男子拘役50天，皆宣告緩刑2年，以啟自新，惟為避免被告因獲得緩刑宣告而心存僥倖，緩刑期間付保護管束，分別得行義務勞役或法治教育課程。

新竹地方法院外觀。記者張裕珍／攝影
新竹地方法院外觀。記者張裕珍／攝影

烤肉 新竹

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