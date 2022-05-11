臉上2痣太明顯 通緝犯遇警報兄證號 照片對不上露餡

高雄林姓男子因案被高雄地檢署通緝，前天晚間他駕車未繫安全帶被員警攔停，林男假意說出身分證字號讓警方查證，卻故意提供胞兄身分證，但兩人臉上差了「兩顆痣」，遲遲找不到照片上兩個點，讓員警起疑，進一步查詢車主資料，林才坦承照片裡的不是他，警方詢後解送至地檢署歸案。

鼓山分局內惟派出所長周信宏、警員柳保裔、莊政琦，9日晚間11點多巡經鼓山區九如四路與青海路口時，發現一部轎車駕駛未繫帶安全帶，趨前攔下盤查。

61歲的林姓男子面對員警盤查，心虛支吾其詞，並提供哥哥的身分資料讓警方查詢，企圖矇騙，所長周信宏比對相片，發現林男臉上明明就有兩顆明顯黑痣，照片卻不見這「兩顆痣」。

林男見員警起疑，還稱照片本來就會有點落差，員警懷疑林男報假身分證，接著以車號查詢車主資料，照片裡的兩顆痣完全與林男相符，這才讓林男俯首認罪。

警方調查發現，林男是高雄地檢署於今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，平常都在建築工地帶班，由於經常滿身灰塵，所以習慣開車時打開窗戶，沒想到這個習慣讓他落網。