台中男2度酒駕毫不知警惕 這次再無照撞死資收婦

台中劉姓男子有2次酒駕前科被吊照，但不知警惕喝完啤酒又開車上路，去年凌晨經路口撞死推資收車的陳姓老婦，雖劉酒測值每公升0.17毫克，雖未達公共危險0.25門檻，但仍屬道路交通安全規則中的「酒醉駕車」應加重刑度行為，法院審理後依過失致死罪判劉1年6月，可上訴。

檢警調查，劉男去年4月30日深夜喝完1瓶啤酒還開車，隔天凌晨4點多經東勢區東關路7段通過交叉路口，沒注意就高速撞上逆向推資收物車的陳姓老婦，陳遭撞飛頭部重創、多處骨折慘死，警方到場對劉測得酒測值每公升0.17毫克。

劉在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有附近目擊民眾證詞、道路現場圖及屍體相驗報告證明；法院認為，劉犯後留在現場接受警方調查並坦承，符合自首要件予以減刑。

法院查，劉沒有駕照，其酒測值0.17雖未達刑法第185之3條公共危險規定0.25門檻，但仍屬於道路交通管理處罰條例第86條第1項所定的「酒醉駕車」行為。