潑遺照繳罰金還不服 鄭惠中：李登輝忘了蔣家的提拔

資深女藝人鄭惠中在前總統李登輝告別式潑灑紅漆，判拘役25日、得易科罰金確定，她日前繳交罰金，仍對判決不服，今發聲明指「李登輝忘了蔣家提拔的恩情」、「台獨青年潑蔣公銅像為何不起訴？」

鄭惠中說，潑漆李登輝遺照被以毀損罪招來2個單位提告，一個總統府、一個外交部，刑事被判可易科罰金，她上訴，後來經張靜律師建議，認為法院是民進黨開的，再上訴也徒勞無功，所以撤回上訴。

她說，5月3日是繳罰款的日子，感謝社會人士及台灣藝人協會理事長楊光友及演藝圈的幫忙，她得以全身而退，閃過囹圄之災。

鄭惠中說，為什麼要對李登輝遺照潑漆呢？因為李教出來的徒子徒孫是如何對待蔣公？潑漆、斬首、對慈湖的靈柩不敬，「沒有蔣公，哪有今日的台灣？」，蔣公還被民進黨栽贓為228元兇，真是可惡至極。

她指出，李登輝告別式那天，她就是要對李的遺照潑漆，以牙還牙，討回公道，那天不潑漆就沒機會了，「中國人就一定要被日本餘孽及不認祖的台灣人這樣的對待嗎？」，不懂感恩的人，是最可惡的。

鄭惠中指出，李登輝有今天的地位，完全忘了蔣家提拔的恩情，不值得她尊重，李登輝派任李遠哲推動教育改革，去中國化，扭曲歷史真相讓台灣的青年學子仇中、親日，李登輝還說自己是日本人，強調釣魚台是日本的領土，並以效忠日本天皇為榮 ，她真以李登輝為恥。

鄭說，台獨青年對中正紀念堂蔣公銅像潑漆不被起訴，中正紀念堂是文化資產的殿堂，而她只是有樣學樣「對一個忘恩負義的傢伙潑個照片」而已，為何被起訴？