快訊

編號711台灣黑熊失聯5天今確認遇害遭埋 遺體送驗啟動偵辦

小三挨正宮辱罵不要臉 提告稱「沒在一起」被渣男揭穿

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

王姓女子2013年起與有婦之夫張男交往，2019年5月兩人分手，王女同年7月跑到張男位於新北市新莊區的住處，與張妻在社區中庭狹路相逢，被對方辱罵「不要臉的女人」，怒向對方提告妨害名譽，還在偵查庭上偽證稱「我跟她先生（指張男）沒有在一起」，直到張男證稱兩人有交往，王女才坦承做偽證，新北地檢署依偽證罪起訴。

張妻告發王女，指稱王女與她先生發展婚外情6年，她在家樓下中庭遇到王女，辱罵對方「不要臉的女人，到人家家裡搶人家老公」、「叫我離婚」等，卻被對方提告妨害名譽，對方還做偽證稱與她先生「沒有在一起」，影響檢察官對於案件的偵查判斷。

張男在妨害名譽案偵查時，證實兩人確實有交往，王女還向他表示「我很愛你、太在乎你，和她離婚不會難過吧」，而他為了安慰王女，也向她稱要與妻子離婚，但實際上並無離婚之意。

檢方依據張男證述，與王女後來坦承偽證、稱是為了雙方家庭和諧等供述，認定王女在偵查說謊，依偽證罪起訴。

王女與有婦之夫張男交往，被張妻辱罵「不要臉的女人」怒提告，卻在偵查時偽證「我跟她先生沒有在一起」，新北檢依偽證罪起訴。示意圖／ingimage
王女與有婦之夫張男交往，被張妻辱罵「不要臉的女人」怒提告，卻在偵查時偽證「我跟她先生沒有在一起」，新北檢依偽證罪起訴。示意圖／ingimage

離婚 妨害名譽

延伸閱讀

人夫住院還能搞婚外情 小三嗆正宮「妳要檢討你自己」

頭大了！ 夫妻36年沒離婚卻各組家庭 法官判婚姻有效

「原子少年」成員遭前女友控訴暴力渣男黑歷史　節目組回應了

鄭伊健來台Long Stay拍新戲 搭檔「華燈」兩大渣男

相關新聞

不只姓名照片！新北警今公布影片 酒駕慣犯堅稱沒有喝

新北市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，昨天首度在官網公布酒駕累犯者，只見名單內一名邱姓男子，於今年3月31日二度酒駕被逮...

稱陸友人需逃亡資金...秦慧珠控「JOJO林」涉詐欺 對方卻已成植物人

前立委秦慧珠控告綽號「JOJO林」的林爰君涉詐欺，稱以大陸朋友可提供很多對岸情資為由，要她多次匯款到林女或林子、林子友人...

小三挨正宮辱罵不要臉 提告稱「沒在一起」被渣男揭穿

王姓女子2013年起與有婦之夫張男交往，2019年5月兩人分手，王女同年7月跑到張男位於新北市新莊區的住處，與張妻在社區...

楊C.C.「別在上課偷看我的心」走紅 今試署法官過關

司法院今召開人事審議委員會，決議調派高雄地方法院院長陳中和為高雄高分院庭長、福建連江地院院長王邁揚調派為南投地院院長、高...

兩年後才被發現！稱經理上班只會睡覺 他散布有損公司文字被判拘役

彰化縣30多歲鄭姓男子任職科技公司，因不滿公司管理制度，2019年8月某日在公司上網到「各行各業薪資查詢網」，發布「想進...

15歲學妹墜樓驚覺懷孕 學長男友與未成年性交緩刑

18歲陳姓男子和15歲學妹交往約4個月，在住家、Ｕ2電影院發生性行為23次，但陳男提分手發生爭執，導致學妹萌生跳樓尋短念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。