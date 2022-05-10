小三挨正宮辱罵不要臉 提告稱「沒在一起」被渣男揭穿
王姓女子2013年起與有婦之夫張男交往，2019年5月兩人分手，王女同年7月跑到張男位於新北市新莊區的住處，與張妻在社區中庭狹路相逢，被對方辱罵「不要臉的女人」，怒向對方提告妨害名譽，還在偵查庭上偽證稱「我跟她先生（指張男）沒有在一起」，直到張男證稱兩人有交往，王女才坦承做偽證，新北地檢署依偽證罪起訴。
張妻告發王女，指稱王女與她先生發展婚外情6年，她在家樓下中庭遇到王女，辱罵對方「不要臉的女人，到人家家裡搶人家老公」、「叫我離婚」等，卻被對方提告妨害名譽，對方還做偽證稱與她先生「沒有在一起」，影響檢察官對於案件的偵查判斷。
張男在妨害名譽案偵查時，證實兩人確實有交往，王女還向他表示「我很愛你、太在乎你，和她離婚不會難過吧」，而他為了安慰王女，也向她稱要與妻子離婚，但實際上並無離婚之意。
檢方依據張男證述，與王女後來坦承偽證、稱是為了雙方家庭和諧等供述，認定王女在偵查說謊，依偽證罪起訴。
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