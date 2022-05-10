昔女偶像一首「別在上課偷看我的心」走紅 今試署法官過關
司法院今召開人事審議委員會，決議調派高雄地方法院院長陳中和為高雄高分院庭長、福建連江地院院長王邁揚調派為南投地院院長、高雄高分院庭長蔡國卿為高雄地院院長、台中高分院法官卓進仕調為連江地院院長。而曾以「別在上課偷看我的心」一曲走紅的宜蘭地院法官楊心希試署成績也通過審查。
楊心希藝名「楊C.C.」，以「別在上課偷看我的心」崛起，成學生族群的偶像歌手，淡出歌壇後，她研讀法律，曾任連江地院候補法官，在宜蘭地院任職時則承審台鐵普悠瑪列車出軌案。
除楊心希外，北院試署法官洪翠芬、新北地院試署法官許品逸、桃園地院試署法官李敬之、許容慈、陳韋如、台中地院試署法官洪甯雅、雲林地院試署法官陳育良、雄院試署法官潘英芳、蔡宗儒、林育丞、橋頭地院試署法官楊博欽、彭志崴、高雄少年及家事法院試署法官陳建欽，試署服務成績皆審查及格。
新北地院候補法官林翠珊、高雄地院候補法官鄭伊倫、屏東地院候補法官林昶燁，候補服務成績也審查及格。
另，人審會同意發給台北高等行政法院法官魏式瑜、高雄高等行政法院法官廖建彥稅務類型專業法官證明書；發給雲院候補法官張恂嘉稅務及行政訴訟類型專業法官證明書；發給雄院法官黃顗雯、吳芝瑛勞動類型專業法官證明書；發給雄院庭長顏珮珊行政訴訟類型專業法官證明書；發給新北院法官李美燕、中院法官陳玟珍、彰化地院法院法官陳明照家事類型專業法官證明書。
此外，人審會也決議調派南投地院候補法官陳盈呈至台北地院辦理審判事務。
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