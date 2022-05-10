昔女偶像一首「別在上課偷看我的心」走紅 今試署法官過關

司法院今召開人事審議委員會，決議調派高雄地方法院院長陳中和為高雄高分院庭長、福建連江地院院長王邁揚調派為南投地院院長、高雄高分院庭長蔡國卿為高雄地院院長、台中高分院法官卓進仕調為連江地院院長。而曾以「別在上課偷看我的心」一曲走紅的宜蘭地院法官楊心希試署成績也通過審查。

楊心希藝名「楊C.C.」，以「別在上課偷看我的心」崛起，成學生族群的偶像歌手，淡出歌壇後，她研讀法律，曾任連江地院候補法官，在宜蘭地院任職時則承審台鐵普悠瑪列車出軌案。

除楊心希外，北院試署法官洪翠芬、新北地院試署法官許品逸、桃園地院試署法官李敬之、許容慈、陳韋如、台中地院試署法官洪甯雅、雲林地院試署法官陳育良、雄院試署法官潘英芳、蔡宗儒、林育丞、橋頭地院試署法官楊博欽、彭志崴、高雄少年及家事法院試署法官陳建欽，試署服務成績皆審查及格。

新北地院候補法官林翠珊、高雄地院候補法官鄭伊倫、屏東地院候補法官林昶燁，候補服務成績也審查及格。

另，人審會同意發給台北高等行政法院法官魏式瑜、高雄高等行政法院法官廖建彥稅務類型專業法官證明書；發給雲院候補法官張恂嘉稅務及行政訴訟類型專業法官證明書；發給雄院法官黃顗雯、吳芝瑛勞動類型專業法官證明書；發給雄院庭長顏珮珊行政訴訟類型專業法官證明書；發給新北院法官李美燕、中院法官陳玟珍、彰化地院法院法官陳明照家事類型專業法官證明書。