兩年後才被發現！稱經理上班只會睡覺 他散布有損公司文字被判拘役

彰化縣30多歲鄭姓男子任職科技公司，因不滿公司管理制度，2019年8月某日在公司上網到「各行各業薪資查詢網」，發布「想進來的要三思，除非你很會看風水很會邀功…」「某經理上班只會睡覺…看A片」等有損公司的文字，時隔近兩年公司副總才發現。公司興訟，鄭男坦承不諱，被彰化地方法院依涉犯散布文字誹謗罪判決拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，鄭男因不滿公司管理他的工作行為，基於妨害公司名譽的犯意，2019年8月某日在公司使用公司電腦設備上網，到「各行各業薪資查詢網」發布「福利基本沒有」「請特休還不給薪水，而是有來上班才給」「員工基本把這裡當養老院」「想進來的要三思，除非你很會看風水很會邀功…那歡迎進來養老會很爽的混日子…」也發布「某經理上班只會睡覺…看A片」等有損公司的文字。