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兩年後才被發現！稱經理上班只會睡覺 他散布有損公司文字被判拘役
彰化縣30多歲鄭姓男子任職科技公司，因不滿公司管理制度，2019年8月某日在公司上網到「各行各業薪資查詢網」，發布「想進來的要三思，除非你很會看風水很會邀功…」「某經理上班只會睡覺…看A片」等有損公司的文字，時隔近兩年公司副總才發現。公司興訟，鄭男坦承不諱，被彰化地方法院依涉犯散布文字誹謗罪判決拘役20日，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，鄭男因不滿公司管理他的工作行為，基於妨害公司名譽的犯意，2019年8月某日在公司使用公司電腦設備上網，到「各行各業薪資查詢網」發布「福利基本沒有」「請特休還不給薪水，而是有來上班才給」「員工基本把這裡當養老院」「想進來的要三思，除非你很會看風水很會邀功…那歡迎進來養老會很爽的混日子…」也發布「某經理上班只會睡覺…看A片」等有損公司的文字。
以上文字透過網路連結，散布到「台灣薪資情報網」等網站，直到2021年7月公司副總在網路上發現這些文字，經清查是2019年8月間從公司發出去，循線查出當時使用這部電腦的是鄭男，因此先截圖下載以蒐集證據之後提告。到別家公司任職的鄭男應訊時坦承上網發布有損先前上班公司的文字。因鄭男散布文字涉於私德而與公共利益無關，彰化地院法官依散布文字誹謗罪，判處他拘役20日，得易科罰金。
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