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15歲學妹墜樓驚覺懷孕 學長男友與未成年性交緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

18歲陳姓男子和15歲學妹交往約4個月，在住家、Ｕ2電影院發生性行為23次，但陳男提分手發生爭執，導致學妹萌生跳樓尋短念頭，因情緒不穩墜樓，急救後發現懷孕引產。士林地方法院宣判，依對14歲以上未滿16歲女子性交共23罪，判處應執行10月，緩刑3年，應對女子支付損害賠償金。

判決指出，陳男剛成年和15歲學妹交往，2020年1月至5月間，交往約4個月內的23天，在住家和5個月Ｕ2電影院發生性行為，直到當年7月2人生爭執，學妹跳樓尋短，經送醫急救後發現懷孕，心碎引產拿掉腹中胎兒。

事發後，陳男曾出現在醫院，但遲遲不願配合，不到案說明，最後遭通緝到案。陳男認罪，且當庭表示願意以每期5千元，賠償學妹10萬元，彌補對她造成的傷害。

合議庭考量，賠償金額陳男與學妹母親無共識，差距甚大，且母親表示不願出庭調解等，未達和解，審酌陳男剛成年，正值血氣方剛，未能克制情慾犯案，究非惡性無重大，今年9月還要再度就學等狀況，依對14歲以上未滿16歲女子性交共23罪，判處應執行10月。緩刑3年，應本判決對女子支付損害賠償金，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

性行為 懷孕 分手

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