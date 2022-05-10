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台中熟女賣房逃漏稅 拒繳979萬遭法院裁定管收3個月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓女子在2012年至2014年間，利用他人名義取得多筆房產後賣出，得款2247萬元，其中獲利652萬元，但被國稅局查出逃漏奢侈稅，補稅加上罰款的總金額為979萬元，因楊女拒不繳納，行政執行署聲請管收，4日獲台中地院裁定管收3個月。

據查，楊姓女子（45歲）經商，在2012年5月至2014年4月間，利用名下無房產的第三人，取得台中市豐原、神岡等區域的房地產，一共6棟，而且取得、售出的時間都在一年內，總計賣屋得款2247萬元，其中價差獲利為652萬元，國稅局發現楊女涉嫌逃漏稅310萬元，並處罰金669萬元，楊女面對國稅局調查時，坦承不諱，還寫下承諾書取信國稅局，但事後未繳。

全案由國稅局移請行政執行署台中分署強制執行，楊女表明無力繳納，但經分署調查，楊女在國稅局清查期間，即開始隱匿處分可供執行財產，包括原本名下有一棟房地產，卻在國稅局要求補稅後，將房產賣出，清償貸款後有225萬元剩餘款，去向不明，另外還以轉帳、現金提領方式，從帳戶領走402萬元，更把保險要保人，從自己變更為母親。

楊女動作頻頻，導致台中分署欲強制執行時，楊女名下已無財產可供執行，甚至向分署人員哭窮，但分署發現，楊女被移送強制執行後，雖然名下已無財產，卻時常在臉書炫耀自己出遊、餐敘，或是參與大型商業社團聯誼活動的狀況，認為楊女涉嫌隱匿處分可供執行的財產，去年底向台中地院聲請管收。

不過台中地院審理後認為，應再給予楊女證明財產流向的機會，而否准管收的聲請，台中分署後來補強事證，依法提抗告成功，全案發回台中地方法院更為裁定，4日再開庭時，獲得承審法官裁定准予管收。

行政執行署台中分署表示，管收制度是為了督促惡意欠款、拒不繳納的義務人，自動履行的手段，義務人勿心存僥倖、規避執行，應主動清償始為正途，以免落得遭受管收之下場。

台中市楊姓女子買賣房產獲利卻逃漏稅，需補稅加罰金979萬元，楊女拒不繳納，行政執行署台中分署在4日聲請管收獲准。圖／行政執行署台中分署提供
台中市楊姓女子買賣房產獲利卻逃漏稅，需補稅加罰金979萬元，楊女拒不繳納，行政執行署台中分署在4日聲請管收獲准。圖／行政執行署台中分署提供
台中市楊姓女子（左）買賣房產獲利卻逃漏稅，需補稅加罰金979萬元，楊女拒不繳納，行政執行署台中分署在4日聲請管收獲准。圖／行政執行署台中分署提供
台中市楊姓女子（左）買賣房產獲利卻逃漏稅，需補稅加罰金979萬元，楊女拒不繳納，行政執行署台中分署在4日聲請管收獲准。圖／行政執行署台中分署提供

房地產 台中市 逃漏稅

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