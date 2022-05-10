活魚餵保育類動物魚鷹給遊客拍照 新店男繳5千獲緩起訴

一名新北市新店區的馮姓男子，遭檢舉涉嫌在碧潭風景區，以活魚引誘魚鷹俯衝、獵食，違反野生動物保育法中不得騷擾野生動物的規定。台北地檢署調查後，考量他無前科且坦承犯行，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5000元。

魚鷹又名䲹、鶚、王鴡、雎鳩，其體型較大，長約60厘米，翼展達180厘米。上身呈棕色，頭部及下身主要呈灰色。檢方調查，有網友發現在臉書社團「馮大哥灣潭魚鷹樂園」有1段2019年的影片，完整呈現馮男用活魚引誘魚鷹捕食。

據了解，馮姓男子到案後，坦承影片中是他本人，供稱自己從小就在碧潭這樣玩樂，是賞鳥遊客以100元為代價，叫他多做幾次，讓大家拍照紀念。