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活魚餵保育類動物魚鷹給遊客拍照 新店男繳5千獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名新北市新店區的馮姓男子，遭檢舉涉嫌在碧潭風景區，以活魚引誘魚鷹俯衝、獵食，違反野生動物保育法中不得騷擾野生動物的規定。台北地檢署調查後，考量他無前科且坦承犯行，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5000元。

魚鷹又名䲹、鶚、王鴡、雎鳩，其體型較大，長約60厘米，翼展達180厘米。上身呈棕色，頭部及下身主要呈灰色。檢方調查，有網友發現在臉書社團「馮大哥灣潭魚鷹樂園」有1段2019年的影片，完整呈現馮男用活魚引誘魚鷹捕食。

據了解，馮姓男子到案後，坦承影片中是他本人，供稱自己從小就在碧潭這樣玩樂，是賞鳥遊客以100元為代價，叫他多做幾次，讓大家拍照紀念。

檢察官勘驗影片，從馮男穿著判斷，馮至少有2次以餵食騷擾野生動物的犯行，違反野保法第18條及42條。檢察官考量他初犯且犯後態度良好，堪認其歷此司法程序應有所警惕，因此給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5000元。

一名新北市新店區的馮姓男子，遭檢舉涉嫌在碧潭風景區，以活魚引誘魚鷹俯衝、獵食，違反保育類野生動物法中不得騷擾的規定。台北地檢署考量他無前科，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5000元。圖／本報資料照
一名新北市新店區的馮姓男子，遭檢舉涉嫌在碧潭風景區，以活魚引誘魚鷹俯衝、獵食，違反保育類野生動物法中不得騷擾的規定。台北地檢署考量他無前科，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5000元。圖／本報資料照

碧潭 檢察官 賞鳥

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