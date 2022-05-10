嘉義退休警涉開槍殺人法官交保 檢方聲明異議

嘉義縣警局侯姓前偵查佐被控因土方利益衝突引發槍戰，造成張姓男子死亡，檢方依殺人罪嫌起訴並求處無期徒刑，案件移審，法官諭知15萬元交保，檢方將向嘉義地院提聲明異議。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天告訴中央社記者，在押的侯男於6日隨案件卷宗移審嘉義地方法院，全案涉嫌人多達6人，除了侯男外，其餘5人未羈押或獲交保；案件已經檢察官詳細偵查，理應認侯男尚無勾串共犯之虞，因此，侯男雖有犯罪嫌疑，尚無羈押必要，因此諭知新台幣15萬元交保及限制住居。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，綽號「紅點」的54歲侯姓男子從警職退休後投資土方工程，與綽號「包仔」的28歲張姓男子有利益衝突，今年1月5日晚間相約談判，因張男嗆聲挑釁，雙方爆發口角衝突。

事後雙方各找人助長聲勢，當天深夜在東石鄉某土地公廟爆發另一波衝突，雙方隨即展開槍戰，過程中，侯男被控持槍朝張男駕車的副駕駛座射擊，子彈貫穿車窗後，擊中張男右前額，張男當場失去意識，車子失控撞電線桿身亡。

檢方日前偵結，依殺人等罪嫌起訴侯男等6人，並認為侯男在警職退休後未能潔身自持，反擁槍自重，甚至涉及開槍殺人，建請求處無期徒刑。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，侯男被諭知新台幣15萬元交保及限制住居，檢方將向嘉義地方法院提出聲明異議。

蔡英俊指出，侯男當時犯案後，即返家收拾行李逃到外縣市藏匿，偵查中，明顯有逃亡之虞，後來是拘提到案，且還持有槍械，若無法繼續羈押，法官理應提高交保金額，且限制出海、出境。

洪裕翔指出，收到檢方的聲明異議書後，將交由其他法官合議侯男被諭知15萬元交保及限制住居條件是否適當。