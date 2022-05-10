人夫住院還能搞婚外情 小三嗆正宮「妳要檢討你自己」

周姓男子住院時和隔壁床照顧生病父親的王姓女子發生婚外情，兩人訊息用字露骨，「幫你下面吸吸舔舔就會好了」，王女還向元配嗆聲「妳要檢討的是你自己」，元配提告求償100萬元，台北地方法院判王女應賠償35萬元，可上訴。

元配主張，丈夫2017年11月間住院，認識在同病房照顧父親的王女，兩人成為戀人，互相傳LINE訊息互道愛意，也外出約會、擁抱、親吻及發生性關係，甚至被她撞見兩人約會，但王女毫無悔意，還言語嗆聲、挑釁「妳要檢討的是你自己」、「妳是抓姦在床了嗎」等語，要求王女賠償100萬元。

王女反駁，她獨自照顧住院父親時，因緣際會認識周而成為好友，雙方只是經常問候、閒聊，尋求心靈上慰藉的知己好友，縱使對話內容看似羶腥、情色，但只是喝醉後戲謔、開黃腔的玩笑而已。

王女指出，如果是當時與周成為知己的尺度沒拿捏好，讓對方心理不舒服，她深感抱歉，且她2020年5月至今已無連絡周，加上她沒有工作收入，10幾年來都是獨自照顧父親，請求法官酌減金額。

法院根據雙方對話紀錄，王女稱呼周為「老公」，雙方經常傳送「愛你」、「想你」或帶有性暗示、煽情的訊息。周也曾向小三表示要跟元配離婚，與王女在一起。

法院指出，周訊息說「我知道我有老婆還跟你談戀愛，是我對不起你」，王女則回「沒有人能有家庭又要有情人，二者不可能同時擁有」；王女還曾傳訊「又大又粗的周哥哥」、「親你的弟弟喜歡嗎」、「幫你下面吸吸舔舔就會好了」等語。

周也回應「我乖你要不要跟我愛愛」、「你幫我親，我幫你親」，法院認定周和王女有發生性行為，認為王女確實已經侵害元配配偶權，審酌後判王女應賠償35萬元。

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