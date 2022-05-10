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漏報稅稱「賭光了沒錢繳」 他一聽管收120萬兩周內火速繳清

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

45歲趙姓男子2017年漏報房屋交易所得，被追課120萬餘元，案件移送法務部行政執行署新北分署，趙男宣稱無力繳納，卻被行政執行署查出他曾提領3百萬餘元的大量現金，是故意規避繳納，準備向法院聲請管收，趙男一聽便在當天先以信用卡繳納10萬元，又在兩周內將欠款繳清。

新北分署表示，趙男2017年出售不動產賺了941萬餘元，卻規避賦稅，被國稅局查獲追課120萬餘元漏稅，因遲未繳納，案件移送新北分署，行政執行官扣押其銀行存款等債權後，僅徵得1萬5千元，加上趙男自行繳納3萬5千元，仍積欠115萬餘元。

趙男上月21日到新北分署說明，聲稱他先前賣房所得已用於支付妻子生前的醫藥費等，剩餘的錢也被他喝酒、賭博花光，但行政執行官發現趙男在妻子過世後兩月內，從戶頭提領3百萬餘元現金，認為趙男故意規避賦稅，依法將他暫時留置，準備聲請管收。

趙男眼見即將被管收，嚇得致電向女友、胞弟等人求救，先由女友刷卡繳納10萬元，獲得行政執行官同意離開後，再於兩個禮拜內繳清欠稅。

新北分署提醒民眾，報稅時應誠實，切勿存有僥倖逃稅心態，並已脫產等方式規避強制執行，以免受到管收等強制處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

趙男聽聞行政執行官準備向法院聲請管收，嚇得立即致電女友與胞弟求救，短時間內繳清百萬餘元欠稅。圖／新北分署提供
趙男聽聞行政執行官準備向法院聲請管收，嚇得立即致電女友與胞弟求救，短時間內繳清百萬餘元欠稅。圖／新北分署提供

新北 法務部

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