稱陸友人需逃亡資金...秦慧珠控「JOJO林」涉詐欺 對方卻已成植物人
前立委秦慧珠控告綽號「JOJO林」的林爰君涉詐欺，稱以大陸朋友可提供很多對岸情資為由，要她多次匯款到林女或林子、林子友人戶頭，共詐騙約8000萬元。台北地檢署查出，林女在成為植物人無法出庭，且全案僅單一指述，今依罪不足，給予3人不起訴處分。
檢方調查，秦女提告指控林女稱在大陸有朋友，可以當她線人提供她有用的情資，但後來被大陸發現遭追殺，需要資金逃亡安置，秦慧珠因此在2007年到2016年間，283次匯款到林女指定帳戶。
事後，秦慧珠認為受騙而控告林女和林女的兒子麥格爾，以及麥的林姓友人等3人涉嫌詐欺。檢察官調查發現，林女早在2017年間中風成為植物人，無法出庭接受偵訊。林子則表示，曾聽過母親說，宏仁集團王文洋會給他們家錢。
檢方查出，這些錢大多是秦慧珠的助理以現金存入帳戶，近年則走地下匯兌等方式流向對岸，完全無法調查金錢的來源與去向，不能光靠秦慧珠單一指控，就認定是詐欺，今依罪嫌不足等理由，給予林女等3人不起訴處分。
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