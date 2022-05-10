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挺友人帶西瓜刀陪談判 男遭判刑6月
王姓男子的女友與李姓男子的女友因出遊發生糾紛，雙方約在新竹縣一處速食店談判，王找來徐男與兩名友人助陣，雙方一見面就各持西瓜刀叫囂，李在車上先持刀砍向王一行人搭乘的轎車，王則憤持衝鋒槍掃射李的車輛，導致李的女友頭部受傷送醫；新竹地院審理終結，徐的部分被依攜帶凶器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪判刑6月。
判決書指出，王男的女友與李男的女友因出遊糾紛發生爭執，去年11月24日凌晨，雙方約在新竹縣一間速食店談判，王找來徐姓、古姓、孫姓友人分別駕車前往談判地點助陣。
當天凌晨，李男開車載著女友與彭姓友人到速食店前，王男見對方持西瓜刀下車，立即通知徐男，徐也持西瓜刀下車叫囂，李見狀則上車在附近反覆繞行示威並持刀伸出車窗外，砍向王一行人的其中一輛車，造成該車油箱蓋旁板金凹陷。
徐男則開車載著王男追擊李男車輛，王憤而持非制式衝鋒槍朝向李駕駛的車輛後擋風玻璃上緣連續掃射，導致李男女友頭部受傷送醫，徐見狀趕緊駕車逃離現場，警方獲報調閱監視器，持拘票拘提徐男，並在其住處查扣西瓜刀。
法官認為，徐男不以合法理性方式協助友人解決紛爭，竟因共犯王男之邀，即於深夜攜帶西瓜刀駕車南下新竹，與王等人共同在公眾得出入的場所下手實施強暴，造成公眾或他人危害、恐懼不安，考量徐坦承犯行，本身無前科，年紀甚輕，思慮未周，審酌依攜帶凶器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪判刑6月，易科罰金18萬元。
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