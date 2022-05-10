楊實秋兒子楊澤祖潛按摩店偷150元按摩油 判2月刑定讞

台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖與按摩工作室的老闆不合，離職後，潛回工作室竊取價值150元的按摩油，他否認犯罪，辯稱是拿回自己的東西。台北地方法院依竊盜罪判楊澤祖2月徒刑，得易科罰金6萬元；他上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

楊澤祖2018年因與未成年高中女生交往，還拍攝對方裸露胸部、下體及性交的照片、影片，他認罪，賠償18萬元，北院3月30日才依拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪判他4月徒刑，緩刑2年。楊負面消息頻傳，除偷油、拍少女裸照外，也曾在勞務契約上填寫不實個資。

楊澤祖曾受聘在台北市西門町一家藏身住商大樓的按摩工作室擔任按摩師，但與老闆蕭易杰不歡而散離職。檢方指控，楊澤祖離職兩周後的2020年5月26日，晚上8點夥同2名身分不詳男子跑回工作室，找到蕭藏放在樓梯間的鑰匙開門入內，拿走一罐用了一半的按摩油，油品約2公升、價值約150元。

蕭察覺異狀，報案指控楊澤祖偷按摩器、結婚金戒指、現金3萬元、按摩油等，但僅按摩油有照片為證，檢方偵結，依竊盜罪起訴楊澤祖。