差253萬！王育敏助理遭電線絆倒 二審判立院僅須賠89萬

國民黨副秘書長王育敏擔任立法委員時，助理任欣儀在立法院會議室遭地上的電源線絆倒，因勞動能力減損，向立法院求償440萬元。台北地方法院認為立院未積極維護議場動線流暢致任女受傷，判賠343萬元。立法院上訴，台灣高等法院改判賠89萬元。

任欣儀表示，司法及法制委員會2017年5月24日在「紅樓」302會議室審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，她將資料送給王育敏，卻遭電源線絆倒，右手手臂撞擊桌子，造成右臂骨折、右側撓神經受損、右肩關節攣縮，治療後右上臂、手部仍有無法回復的功能障礙。

任女說，立法院應妥善管理各家媒體攝影器材及記者筆電的電源線鋪設、擺設，卻在通道寬度不足下，放任媒體任意鋪設、擺設電源線，導致她被絆倒受傷，立法院要負賠償責任。任女主張立院的過失與她受傷有因果關係，請求給付醫療費、看護費、交通費、勞動能力減損、慰撫金共440萬餘元。

立法院認為任欣儀的雇主是王育敏，不是立法院，當天會議室由召委王育敏主導負責，任女應該向王育敏求償才對。北院認為任女確實被電線絆倒而受傷，立法院設總務處，負責院內設施管理維護與修繕，卻沒維護議場動線，應賠償。

立法院不服一審判決結果，提上訴。高院民事庭認為事發現場燈光明亮，會議桌之間走道地面橫越電線等線路，目視看得到，任欣儀起身行走後絆倒，應是疏忽未注意走道地面狀況，也有過失責任，應負50%的過失責任。

高院表示，依照任欣儀所提的事證，總計所受的損害應為179萬餘元（含醫藥費及復健費2萬7595元、交通費1萬2800元、勞動能力減損163萬5367元、精神慰撫金12萬元），扣除過失比例後，立法院應賠償89萬7881元本息。