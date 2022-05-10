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獵捕保育動物熊鷹遭法辦 原民不滿汙名 怒吼蔡總統出來說

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣來義鄉一名男子因違法獵捕保育動物熊鷹遭法辦，引發原住民族怒吼。來義鄉白鷺部落五大家族今天舉行記者會，前立委曾華德哽咽指控，狩獵文化遭汙名，原住民全被當成賊。違法獵捕的陳姓男子來自白鷺盧比黎亞呢家族，家族傳統領袖王文華激動痛陳，蔡總統身上也流有四分之一原住民血液，希望蔡總統出來講句話，莫讓王光祿案再次重演。

保七總隊第八大隊6日在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子（56歲）違法獵捕保育動物熊鷹，全案在原民部落發酵，引發關注。來義鄉南和村長陳文山邀集白鷺部落五大家族代表，上午在白鷺社祭場舉行記者會。

曾華德頭戴插著鷹羽的帽子出席，他哽咽說明熊鷹在原住民文化的由來，耆老相傳熊鷹曾叼走一個小嬰孩而成為族人公敵，後來獵捕熊鷹在部落成為英雄象徵，展現英勇更保護族人，鷹羽也因此被視為賜福祈許的象徵，部落中只有頭目貴族才能使用，就像平安符一樣。他指著自己帽子上的鷹羽強調，這是世世代代傳下來的，絕非外傳有高價交易。

他痛批原住民狩獵文化遭汙名，原住民被當成賊，狩獵文化若被視為非法，原住民文化再也無法傳承。

據了解，涉嫌違法捕獵的陳姓男子，因事件曝光遭受打擊，家族傳統領袖文王華說，「他都想自殺，快活不下去了。」他強調，熊鷹在部落婚喪喜慶各項祭儀中都用得到，前幾天才有一家除喪，也需要一些獵物才算完成全部儀式。

原住民立委高金素梅、伍麗華上午都派代表出席，關切全案發展，兩人辦公室強調，一定會持續關注此案發展，絕不會就此結束，希望從法制等層面全盤研議，勿讓原住民再因傳統文化涉法。

曾華德（背對鏡頭者）頭戴飾有鷹羽的帽子出席，他強調，鷹羽就像漢人文化中的平安符，是世代相傳，不可交易。記者魏斌／攝影
曾華德（背對鏡頭者）頭戴飾有鷹羽的帽子出席，他強調，鷹羽就像漢人文化中的平安符，是世代相傳，不可交易。記者魏斌／攝影
來義鄉白鷺部落五大家族代表今在傳統祭場舉行記者會，抗議原住民狩獵文化遭汙名。記者魏斌／攝影
來義鄉白鷺部落五大家族代表今在傳統祭場舉行記者會，抗議原住民狩獵文化遭汙名。記者魏斌／攝影

原住民 屏東縣 記者會

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