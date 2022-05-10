詐領北市府社會局、民政局百萬 日祥里長涉貪遭起訴
台北市萬華區日祥里長鍾駿，涉嫌勾結瀅簣公司，佯以購買電器、電腦等設備、承租里民活動場所名義，詐領台北市政府社會局、民政局補助款約140多萬元。台北地檢署今依貪汙、詐欺、偽造文書等罪嫌起訴鍾、孫姓員工、瀅簣公司陳姓負責人、陳姓經理等4人。仲姓輔導員獲緩起訴處分，期間1年，須支付公庫2萬元。
檢方調查，鍾駿向北市社會局申請社區關懷據點，再依申請固定里民活動場所租金補助，據點並未購買桌上型電腦、卡拉OK、開飲機及冰箱4項設備，卻於2017年找瀅簣公司假交易，虛開不實發票後，向社會局核銷詐領7萬288元。
鍾駿再於2018年佯以購買蒸飯箱名義，由瀅簣公司虛開不實發票後，向社會局詐領5600元。2019年鍾駿再以購買擴大機、液晶電視名義，欲向社會局詐領時，因社會局人員發現核銷異常，前往勘查，鍾才實際購買擴大機、液晶電視。
鍾駿自2007年1月至2019年6月底，每年以日祥里里辦公室名義，以每月2萬1000元承租萬華區青年路房屋，作為里民固定活動場所，卻虛報抬高租金至3萬元，按月向北市民政局詐領9000元，總計詐領135萬元。
鍾雇用孫姓女員工作為關懷據點承辦人，明知依規定每週工作須達40小時，卻自2017年6月至2018年6月，每周上班4天，每天工作6至7小時，實際月薪1萬6000元，為領取每月3萬元實薪，勾結據點仲姓輔導員，不實簽到，向社會局詐領薪資共18萬2000元。
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