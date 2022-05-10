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桃園警疏忽未注意時效 男闖紅燈免罰

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名吳姓男子被人檢舉騎機車闖紅燈，挨罰1800元、記違規點數3點，令他不服，興訟指員警舉發時間點他剛搭火車準備南下，有防疫實聯制、車站監視器為憑，雖然桃園監理站主張他是車主，車輛違規一樣有責任，但桃園地院審理後，仍撤銷他的罰單。全案可上訴。

判決指出，吳男被警方舉發去年8月5日上午6時在中壢區環中東路、榮民路口騎機車闖紅燈，但他興訟主張自己當時正要搭火車南下，有進站紀錄、防疫實聯制和車站監視器等資料佐證，指舉發員警依規定必須明確告知違規，執法不能本末倒置的偷拍。

桃園市交通裁決處主張，本案是依據採證照片舉發，照片中車輛確實闖紅燈，車主是吳男，而吳男又未依規定申請辦理歸責駕駛人，舉發並無違誤。

法院調查，警方舉發違規照片中的車輛確實是吳男所有，但照片來源不明，警方開罰單的時間也有問題。

員警表示，照片是熱心民眾在他巡邏時檢舉，受理當時未留下檢舉人資料，確實有疏失，但收到照片後，7天內就完成製單舉發。

法院再查，本案違規時間去年是8月5日，最晚應於8月12日製單舉發，但員警8月20日才製單，已超過檢舉的7天期限，加上員警於審理實證稱「我沒有仔細看」等語，認為舉發有疑慮。

法院認為，縱使吳男的車輛有違規事實，但警方和桃園交裁處提出的證據尚難證明罰單是在違規發生的7日內開出，最後認定裁罰有違誤，因此撤銷吳男罰單。

桃園地院調查，員警未能證明罰單是在違規情事發生7日內開立，裁罰存有疑慮，最後撤銷罰單。記者陳俊智／攝影
桃園地院調查，員警未能證明罰單是在違規情事發生7日內開立，裁罰存有疑慮，最後撤銷罰單。記者陳俊智／攝影

桃園 罰單

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