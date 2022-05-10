新郎精心策畫豪華迎娶車隊 當天「業者忘了」跳票挨告判賠3萬元

高雄徐姓男子向禮車公司承租6輛豪華轎車組成迎娶車隊，豈料，卻在婚禮當天業者忘了，讓徐男遠本精心準備的迎娶車隊，卻變成親友自行駕駛各自車輛，還遭親友指責。事後徐男向業者提告求償20多萬元，經審理，徐雖勝訴，但求償金額則認定3萬元較合理。

判決指出，徐男因舉辦婚禮迎娶需要，向陳男簽訂禮車訂車單契約，並約定去年4月19日下午1時10分許提供車輛，提供5輛BMW黑色轎車，1輛TOYOTA廠牌Alphard黑色廂式商務車，作為迎娶車隊，並已支付5000元訂金。

豈料，當天陳男未依約提供車隊服務，竟讓徐男演變成在場親友自行駕駛個人車輛倉促組成迎娶車隊，讓徐遭親友指謫，還受女方親友指責及不諒解，導致名譽受損。事後徐男憤而提告，請求陳男返還5000元訂金，另賠償名譽權受損的20萬元精神慰撫金。

陳男坦承有承接案件，也有收到訂金，但辯稱，契約是透過婚顧公司轉來，且禮前兩天沒有人再次提醒，所以忘記了；還說當天下午婚顧公司打來催促時，有說要立刻補車，只因對方說耽誤時辰無法補，願意退還訂金，但其他賠償金額過高，無法接受。