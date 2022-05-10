快訊

MLB／大谷雙響+生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背炸裂

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認養浪貓竟虐死還想火化 補習班老師拘役50日、罰23萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

趙姓補習班老師向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」「巧克力」，5個月後趙告知「花生」死亡，要交給動物殯葬公司火化，協會人員阻止、接回遺體，解剖發現牠遭多重鈍力傷害。士林地檢署依動物保護法起訴趙，士林地方法院判拘役50日，併科罰金23萬元；趙上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

趙（26歲）2019年5間簽下「愛心認養」協議書，認養「花生」、「巧克力」2隻貓咪，貓咪所有權為協會所有，如要轉讓得經協會同意。

起訴書指出，趙領養貓咪後5個月，同年10月15日晚上8時許，傳訊息通知協會「花生已死亡」、想交給動物殯葬公司火化，協會人員阻止，及時領回花生遺體，送驗解剖以釐清死因。

解剖報告指成年雄性貓「花生」遭受多發鈍力傷，身上不只有一處瘀傷，腹部、軀幹背側也都有，器官與組織出血壞死，腹部傷勢最嚴重，導致下靜脈破裂死亡。

趙在花生死後2周，又領養了2隻貓咪，但2個月內，其中1隻貓咪又死亡，協會認為這不是意外，憤而提告，台北市動保處也證實第二隻貓咪死亡，緊急收容另1隻貓咪。

檢察官依照認養協議、貓咪死亡解剖報告、動保處函文等證據，認定趙傷害動物，依動保法故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌起訴。

趙辯稱胞姊有精神疾病，曾擅入他住處，不過因無實據，士院不採。士院認為趙犯的是故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪、刑法毀損他人物品罪，審酌他不尊重生命而造成貓隻死亡，犯後也不承認，判拘役50日、併科罰金23萬元。

案經上訴，高院刑事庭認為一審認事用法無違誤，維持一審見解，趙不得再上訴。

流浪貓（與新聞貓隻無關）示意圖。圖／聯合報系資料照
流浪貓（與新聞貓隻無關）示意圖。圖／聯合報系資料照

貓咪 認養 器官

延伸閱讀

沒通知就把狗燒了 新北飼主氣得跳腳鬧糾紛

補習班租房遭監看2年求償 房東辯「怕狗破壞設備」敗訴

台東養護機構通報未全 殯葬業者火化亡者才知是確診

SUBWAY喊神秘口號「免費升級喝大杯可樂」！漢堡王66折0元吃花生培根脆雞堡

相關新聞

恆述法師爆欠債4000萬 女信徒害她背債被起訴

恆述法師前年3月傳出積欠4000萬元，台北地檢署檢署查出，是因為江姓女信徒，在2018年間已繳納遺產稅為由向恆述法師借貸...

新郎精心策畫豪華迎娶車隊 當天「業者忘了」跳票挨告判賠3萬元

高雄徐姓男子向禮車公司承租6輛豪華轎車組成迎娶車隊，豈料，卻在婚禮當天業者忘了，讓徐男遠本精心準備的迎娶車隊，卻變成親友...

桃園警疏忽未注意時效 男闖紅燈免罰

桃園一名吳姓男子被人檢舉騎機車闖紅燈，挨罰1800元、記違規點數3點，令他不服，興訟指員警舉發時間點他剛搭火車準備南下，...

認養浪貓竟虐死還想火化 補習班老師拘役50日、罰23萬

趙姓補習班老師向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」「巧克力」，5個月後趙告知「花生」死亡，要交給動物殯葬公司...

「台灣巴菲特」吸金41億押4年 求具保出關法院不准

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金41億元，一審被依違反銀行法、偽造文書等罪，合併判處17年徒刑...

證券骨董商輪流性侵酒醉女 監視器全都錄判10年定讞

證券交易商葉一豐6年前邀請女子參加拍賣會，結束後與骨董商郭明德一同飲酒慶功，再去酒吧續攤，葉、郭見女子體力不支，開車載到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。