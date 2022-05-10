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認養浪貓竟虐死還想火化 補習班老師拘役50日、罰23萬
趙姓補習班老師向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」「巧克力」，5個月後趙告知「花生」死亡，要交給動物殯葬公司火化，協會人員阻止、接回遺體，解剖發現牠遭多重鈍力傷害。士林地檢署依動物保護法起訴趙，士林地方法院判拘役50日，併科罰金23萬元；趙上訴，台灣高等法院今駁回定讞。
趙（26歲）2019年5間簽下「愛心認養」協議書，認養「花生」、「巧克力」2隻貓咪，貓咪所有權為協會所有，如要轉讓得經協會同意。
起訴書指出，趙領養貓咪後5個月，同年10月15日晚上8時許，傳訊息通知協會「花生已死亡」、想交給動物殯葬公司火化，協會人員阻止，及時領回花生遺體，送驗解剖以釐清死因。
解剖報告指成年雄性貓「花生」遭受多發鈍力傷，身上不只有一處瘀傷，腹部、軀幹背側也都有，器官與組織出血壞死，腹部傷勢最嚴重，導致下靜脈破裂死亡。
趙在花生死後2周，又領養了2隻貓咪，但2個月內，其中1隻貓咪又死亡，協會認為這不是意外，憤而提告，台北市動保處也證實第二隻貓咪死亡，緊急收容另1隻貓咪。
檢察官依照認養協議、貓咪死亡解剖報告、動保處函文等證據，認定趙傷害動物，依動保法故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌起訴。
趙辯稱胞姊有精神疾病，曾擅入他住處，不過因無實據，士院不採。士院認為趙犯的是故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪、刑法毀損他人物品罪，審酌他不尊重生命而造成貓隻死亡，犯後也不承認，判拘役50日、併科罰金23萬元。
案經上訴，高院刑事庭認為一審認事用法無違誤，維持一審見解，趙不得再上訴。
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